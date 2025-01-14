Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, з урахуванням зростання рахунків за електроенергію, важливо правильно обирати техніку та розраховувати, скільки приладів знадобиться. Які фактори впливають на ефективність та кількість обігрівачів, які можуть знадобитися, розповідаємо далі.

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Розмір вашого дому

Обігрів будинку значною мірою залежить від його розміру. Чим більший простір, тим більше потужності потрібно для його ефективного нагрівання. Експерти радять використовувати таку формулу: 100 Вт на 1 метр квадратний. Наприклад, для кімнати площею 20 метрів квадратних потрібен обігрівач потужністю 2000 Вт.

Крім того, у великих будинках або кімнатах може знадобитися більше одного обігрівача. У таких випадках варто розглянути альтернативи, наприклад, різні системи опалення, які розподіляють тепло рівномірно.

Тип обігрівача

Є три основні типи електричних обігрівачів:

Тепловентилятори – швидко нагрівають простір, але споживають більше енергії.

Конвектори – забезпечують рівномірне поширення тепла, підходять для постійного використання.

Галогенні обігрівачі – енергоефективні, але працюють краще для локального обігріву.

Фахівці радять комбінувати різні типи залежно від кімнати. Наприклад, тепловентилятори підходять для швидкого нагрівання вітальні, а конвектори – для кімнат, де ви проводите найбільше часу.

Кількість необхідних обігрівачів залежить від індивідуальних особливостей житла / Фото Freepik

Ізоляція будинку

Добре утеплений дім з подвійним склінням і захистом від протягів потребує менше тепла. Натомість у будинках із поганою ізоляцією доведеться використовувати більше обігрівачів або потужніші моделі.

Навіть якщо капітальні роботи з ізоляції не входять у ваші плани, прості заходи, як-от захист від протягів або утеплення вікон, значно підвищать ефективність обігріву.

Розташування обігрівачів

Правильне розташування обігрівачів допомагає ефективніше використовувати тепло. Наприклад, обігрівачі поблизу дверей або вікон можуть компенсувати протяги, але розміщення поблизу стін чи меблів знижує їх ефективність.

Найкраще тут враховувати потреби кожної кімнати та обирати місце, яке сприяє рівномірному розподілу тепла.

Особисті вимоги

Кожен має свої уявлення про комфорт та тепло. Якщо ви проводите багато часу в одній кімнаті, почніть із портативного обігрівача, який можна переміщати за потреби. Якщо одного пристрою буде недостатньо, поступово додавайте інші прилади.