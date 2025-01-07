Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, їх неправильне використання може призвести до серйозних наслідків: опіків, пожеж або пошкодження електропроводки. Що категорично не можна робити з обігрівачами, щоб уникнути небезпеки та зберегти тепло, розповідаємо далі.

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Не встановлюйте обігрівачі на меблі

Обігрівач має стояти на рівній, незаймистій поверхні. Меблі можуть легко загорітися, а нестійке положення пристрою підвищує ризик його падіння. Також обігрівачі повинні розташовуватися на відстані щонайменше метр від будь-яких меблів чи інших легкозаймистих матеріалів.

Не використовуйте обігрівач у ванній кімнаті

Вода та електрика – небезпечне поєднання. Навіть якщо холодна підлога після душу здається нестерпною, обігрівач у вологих умовах може стати причиною короткого замикання або ураження електричним струмом.

Не використовуйте їх для розморожування труб

Якщо виникає загроза замерзання труб, краще ізолювати їх або залишити воду капати з кранів. Використання обігрівача поблизу води може спричинити аварію.

Не залишайте обігрівачі без нагляду

Обігрівачі завжди повинні бути під контролем. Їх не можна залишати увімкненими, якщо ви виходите з дому або спите. Особливо це важливо у сім’ях із дітьми та домашніми тваринами.

Не використовуйте техніку для сушіння одягу чи білизни

Хоча може виникати спокуса швидко висушити одяг, обігрівач не підходить для цієї ролі. Контакт з текстилем може спричинити займання.

Під час використання обігрівача важливо дотримуватися техніки безпеки / Фото Freepik

Не використовуйте подовжувачі

Більшість подовжувачів не розраховані на потужність обігрівачів. Неправильне підключення може призвести до перегріву шнура чи навіть пожежі. Завжди підключайте обігрівач безпосередньо до розетки.

Не перевантажуйте електромережу

Один обігрівач – одна розетка. Використання кількох пристроїв одночасно на одній мережі може спричинити перевантаження проводки. У старих будинках з нестабільною електромережею взагалі краще уникати використання таких пристроїв.

Не ставте обігрівач у місцях з інтенсивним рухом

Пристрій має бути розташований так, щоб шнур не створював небезпеки для спотикання, а сам обігрівач не заважав вільному переміщенню.

Не знімайте захисний кожух

Захисна решітка обігрівача запобігає випадковому контакту з нагрівальним елементом. Вона особливо важлива у домі з маленькими дітьми або домашніми улюбленцями.

Не розміщуйте обігрівачі поруч із легкозаймистими рідинами

Якщо використовуєте обігрівач у гаражі чи майстерні, уникайте контакту з бензином, фарбою, олією або іншими горючими речовинами.