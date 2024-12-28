Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як миттєво покращити роботу батарей

Головний принцип роботи батарей – рівномірна віддача тепла. Як тільки система опалення починає працювати, то радіатори повинні бути теплими. Якщо ж система вже нагрілася, а батареї залишаються ледь теплими чи прохолодними, то це може бути з кількох причин:

потік гарячої води у системі обмежується або перенаправляється через накопичення осаду в батареях,

гаряча вода не доходить всіх ребер радіатора через мул.

Експерти стверджують, що ці проблеми можна вирішити легкими способами, які не лише очистять систему, а й покращать роботу радіаторів загалом.

Так, до системи опалення можна додати спеціальний хімічний засіб для чищення радіаторів. Принцип роботи схожий на очищення каналізації. Так, хімічний засіб потрібно залити у систему, почекати, поки нагріється вода, залишити на 1 годину, а після – злити воду з системи й набрати нову.

Якщо ж ви не хочете використовувати хімічний очисник, то можна почистити радіатор вручну. Такий спосіб буде доречним, якщо проблема виникла лише з одним відсіком батареї.

Існує й третій спосіб очищення радіаторів – промивання. Втім, таку справу краще довіряти професіоналам, адже цей процес потребує спеціального обладнання.

Фахівці, які працюють з системами опалення, наголошують, що радіатори також потребують догляду та вчасно очищення. Крім того, запобігти накопиченню осаду можна, додавши інгібітор в систему. Цей засіб захищає батареї зсередини не лише від осаду, а й від корозії.