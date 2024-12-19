Що ж краще обрати для свого будинку, чим ефективніше та економніше обігрівати оселю – розповідає 24 Канал.

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Головний міф про теплу підлогу

Існує міф, що тепла підлога буцімто не може бути головним і єдиним джерелом тепла. Зокрема, через це багато власників будинків продовжують оновлювати старі радіатори та залишають їх основною системою опалення.

Як пояснює Thermosphere, варто чітко усвідомлювати різницю між основним і вторинним джерелом тепла:

Оновне джерело тепла – це система, яка задовольняє більшу частину потреб в опаленні у будинку.

Додаткове джерело тепла – це, як зрозуміло з самої назви, додаткове джерело тепла, наприклад, додавання електричної теплої підлоги у ванній кімнаті з метою простого підігріву кахельної підлоги.

Коли мовиться про використання теплої підлоги як основного джерела тепла, то ця система ідеально підходить для великих приміщень і спокійно може підтримувати теплий мікроклімат у домі. Хоча тепла підлога нагрівається відносно довго (до 2 годин), однак вона довго й утримує тепло.



Чи може бути тепла підлога головним джерелом тепла / Фото Freepik

Які переваги та недоліки теплої підлоги

Тепла підлога є прихованою в підлозі системою обігріву електричного або водяного виду. Загалом, перевагами такого типу опалення є:

Комфорт: тепло рівномірно поширюється кімнатою і повільно підіймається вгору.

Свобода планування інтер'єру, адже вся система ховається у підлозі.

Безпека: оскільки вся система ховається у підлозі, то є безпечною для дітей та домашніх улюбленців.

Легке управляння за допомогою термостата.

Тепла підлога краще забезпечує фізіологічні потреби людини.

Краще для навколишнього середовища, адже тепла підлога споживає менше енергії для створення ідеального комфорту. Крім того, така система опалення може працювати при нижчих температурах, порівняно з радіаторами.

Що стосується недоліків, то тепла підлога довше нагріває кімнату до бажаної температури. Крім того, існують деякі обмеження щодо розташування меблів, адже тепла підлога не повинна контактувати з побутовими приладами чи меблями. Тому спланувати, як розставити меблі та техніку у кімнаті, треба ще до того, як почали класти теплу підлогу.



Тепла підлога / Фото Getty Images

Які переваги та недоліки радіаторів

Що стосується переваг радіаторів, то найголовнішою є швидкий обігрів. Після того, як система опалення почала працювати, кімната стає теплою близько за 20 – 30 хвилин.

По-друге, сучасні батареї пропонують безліч дизайнів, кольорів та функціоналу. До прикладу, корисними у побуті стануть радіатори, які мають вбудоване місце для того, щоб сушити одяг.

По-третє, ще однією головною ознакою є те, що таке опалення дешевше в експлуатації.

Що стосується недоліків, то батареї нерівномірно розподіляють тепло. Оскільки все тепле повітря відразу підіймається догори, а лише після спускається – це порушує фізіологію людини. Крім того, радіатори накопичують пил і коли система нагрівається, то він опиняється у повітрі.



Чи кращі батареї за теплу підлогу / Фото Freepik

Яку система дешевша

На етапі встановлення батареї обійдуться майже вдвічі дешевше, ніж тепла підлога. Це залежить від кількох факторів.

По-перше, ціна самих радіаторів і труб нижча. По-друге, роботи з монтажу не потребують значних зусиль, тому їх можна виконати й самостійно. Водночас теплу підлогу покласти без залучення майстрів покласти не вдасться. Крім того, відремонтувати систему опалення з радіаторами набагато дешевше і простіше, аніж теплу підлогу.

Що стосується економії, то тепла підлога вважається більш енергоефективною, адже витрачає менше газу та електрики. Однак, обігрів великого будинку виключно теплою підлогою – задоволення не з дешевих. Відтак, власники будинків часто комбінують радіаторне та підлогове опалення.