Що ж краще обрати для свого будинку, чим ефективніше та економніше обігрівати оселю – розповідає 24 Канал.
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Головний міф про теплу підлогу
Існує міф, що тепла підлога буцімто не може бути головним і єдиним джерелом тепла. Зокрема, через це багато власників будинків продовжують оновлювати старі радіатори та залишають їх основною системою опалення.
Як пояснює Thermosphere, варто чітко усвідомлювати різницю між основним і вторинним джерелом тепла:
- Оновне джерело тепла – це система, яка задовольняє більшу частину потреб в опаленні у будинку.
- Додаткове джерело тепла – це, як зрозуміло з самої назви, додаткове джерело тепла, наприклад, додавання електричної теплої підлоги у ванній кімнаті з метою простого підігріву кахельної підлоги.
Коли мовиться про використання теплої підлоги як основного джерела тепла, то ця система ідеально підходить для великих приміщень і спокійно може підтримувати теплий мікроклімат у домі. Хоча тепла підлога нагрівається відносно довго (до 2 годин), однак вона довго й утримує тепло.
Чи може бути тепла підлога головним джерелом тепла / Фото Freepik
Які переваги та недоліки теплої підлоги
Тепла підлога є прихованою в підлозі системою обігріву електричного або водяного виду. Загалом, перевагами такого типу опалення є:
- Комфорт: тепло рівномірно поширюється кімнатою і повільно підіймається вгору.
- Свобода планування інтер'єру, адже вся система ховається у підлозі.
- Безпека: оскільки вся система ховається у підлозі, то є безпечною для дітей та домашніх улюбленців.
- Легке управляння за допомогою термостата.
- Тепла підлога краще забезпечує фізіологічні потреби людини.
- Краще для навколишнього середовища, адже тепла підлога споживає менше енергії для створення ідеального комфорту. Крім того, така система опалення може працювати при нижчих температурах, порівняно з радіаторами.
Що стосується недоліків, то тепла підлога довше нагріває кімнату до бажаної температури. Крім того, існують деякі обмеження щодо розташування меблів, адже тепла підлога не повинна контактувати з побутовими приладами чи меблями. Тому спланувати, як розставити меблі та техніку у кімнаті, треба ще до того, як почали класти теплу підлогу.
Тепла підлога / Фото Getty Images
Які переваги та недоліки радіаторів
Що стосується переваг радіаторів, то найголовнішою є швидкий обігрів. Після того, як система опалення почала працювати, кімната стає теплою близько за 20 – 30 хвилин.
По-друге, сучасні батареї пропонують безліч дизайнів, кольорів та функціоналу. До прикладу, корисними у побуті стануть радіатори, які мають вбудоване місце для того, щоб сушити одяг.
По-третє, ще однією головною ознакою є те, що таке опалення дешевше в експлуатації.
Що стосується недоліків, то батареї нерівномірно розподіляють тепло. Оскільки все тепле повітря відразу підіймається догори, а лише після спускається – це порушує фізіологію людини. Крім того, радіатори накопичують пил і коли система нагрівається, то він опиняється у повітрі.
Чи кращі батареї за теплу підлогу / Фото Freepik
Яку система дешевша
На етапі встановлення батареї обійдуться майже вдвічі дешевше, ніж тепла підлога. Це залежить від кількох факторів.
По-перше, ціна самих радіаторів і труб нижча. По-друге, роботи з монтажу не потребують значних зусиль, тому їх можна виконати й самостійно. Водночас теплу підлогу покласти без залучення майстрів покласти не вдасться. Крім того, відремонтувати систему опалення з радіаторами набагато дешевше і простіше, аніж теплу підлогу.
Що стосується економії, то тепла підлога вважається більш енергоефективною, адже витрачає менше газу та електрики. Однак, обігрів великого будинку виключно теплою підлогою – задоволення не з дешевих. Відтак, власники будинків часто комбінують радіаторне та підлогове опалення.