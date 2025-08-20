В каких случаях печное отопление может быть действительно хорошим выбором и одинаково ли хорошо оно подходит для дома и квартир, 24 Канал узнавал у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Для каких домов может подойти печное отопление?

Печное отопление лучше всего работает в компактных домах. Как объясняет Юрий Мартыняк, стандартная печка способна эффективно обогреть в среднем около 25 квадратных метров, то есть оптимальным вариантом является одна печка на комнату или максимум на две.

Если я вижу, что это большая комната с высоким потолком, в которой к тому же есть много окон или это проходное помещение, я не рекомендую устанавливать там печь. Она может стоять как элемент интерьера, если есть желание смотреть на огонь, но как основной источник тепла она будет неэффективной,

– объясняет мастер.

Он добавляет, что это хороший выбор для дачных или сельских домов, где небольшие комнаты, не слишком высокие потолки и минимум сквозняков. В других случаях, возможно, стоит рассмотреть альтернативные варианты или сделать печь одним из способов отопления на случай проблем с газоснабжением и электроэнергией.

Печи подходят как для домов, так и для квартир

Стоит ли делать печное отопление в квартирах?

На сегодня большинство квартир имеют центральное или индивидуальное отопление, которое не предусматривает наличие печей. И в таких случаях изменение источника тепла дома может быть слишком ценной и сложной, ведь предусматривать перестройку жилья и оформление многих разрешений. К тому же не во всех случаях она будет вообще возможной.

Однако, если это старинный многоквартирный дом, где печное отопление было изначально, оно может быть удачным решением. Здесь наоборот, как объясняет Юрий Мартыняк, внедрение новой системы может потребовать больших затраты и усилий, чем восстановление печи, что уже существует.

По словам мастера, ее можно привести в порядок за несколько дней и при желании обновить кафель для более эстетичного вида. Как замечает мужчина, такая печь в результате вполне будет справляться со своим функционалом, особенно если комнаты не слишком большие.

