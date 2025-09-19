Могут привести к пожару: бытовые привычки, от которых лучше отказаться
- Зарядка телефона под подушкой, оставление еды без присмотра на плите, перегрузка розеток, забывание легковоспламеняющихся предметов на солнце и использование неисправных проводов могут вызвать пожар.
- Для защиты от пожаров дома рекомендуется иметь порошковый или углекислотный огнетушитель массой не менее 5 кг, размещен в легкодоступном месте.
Ежедневный быт кажется привычным и безопасным, но именно в таких мелочах часто кроется самая большая угроза. В частности, некоторые бытовые привычки способны вызвать пожар.
И на самом деле, как пишет 24 Канал со ссылкой на @turnazar, много таких рисков незаметны, ведь они давно стали частью жизни. От каких привычек лучше отказаться, чтобы не вызвать возгорание, рассказываем далее.
Какие бытовые привычки могут вызвать пожар?
- Зарядка телефона под подушкой, возле кровати или под одеялом. Ограниченный доступ воздуха в таких случаях приводит к перегреву техники и создает риск возгорания.
- Оставление пищи на плите без присмотра. Это классическая ошибка, что является причиной многих кухонных пожаров.
- Перегрузка розеток и удлинителей. Слишком большое количество подключенных устройств создает риск короткого замыкания, которое может привести к пожару.
- Забывание стеклянных, электронных и легковоспламеняющихся вещей в местах, где возможно попадание прямых солнечных лучей. Нагрев таких предметов может привести к их воспламенению.
- Использование оголенных или перемотанных проводов. Неисправные провода могут легко загореться.
Как защитить себя от пожара дома?
Первое, что стоит делать, чтобы уберечься от пожара, – это пытаться избежать всех потенциальных рисков.
Однако даже в таких случаях непредсказуемые ситуации происходят, поэтому важно быть готовым и иметь дома огнетушитель, который сможет вовремя ликвидировать возгорание.
Как пишет Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, для собственных помещений лучше выбрать порошковый или углекислотный огнетушители и с массой огнетушащего вещества не менее 5 килограммов.
Размещать же его следует в легкодоступном и видном месте, однако подальше от солнечных лучей и детей.
Кроме того, важно обязательно ознакомиться с инструкцией по использованию огнетушителя и следить за сроком его годности, чтобы всегда быть готовым к возможной опасности.
Как не допустить возгорания дома?
Ежегодно немало пожаров во всем мире происходит из-за неосторожного пользования электричеством и игнорирования распространенных рисков. Чтобы обезопасить себя, важно придерживаться рекомендаций электриков.
В частности, стоит использовать лампочки соответствующей мощности и избегать удлинителей для мощных приборов.
Также не следует заниматься самостоятельным ремонтом электропроводки. Сложные задачи желательно доверять профессионалам.