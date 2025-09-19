Ежедневный быт кажется привычным и безопасным, но именно в таких мелочах часто кроется самая большая угроза. В частности, некоторые бытовые привычки способны вызвать пожар.

И на самом деле, как пишет 24 Канал со ссылкой на @turnazar, много таких рисков незаметны, ведь они давно стали частью жизни. От каких привычек лучше отказаться, чтобы не вызвать возгорание, рассказываем далее.

Какие бытовые привычки могут вызвать пожар?

Зарядка телефона под подушкой, возле кровати или под одеялом. Ограниченный доступ воздуха в таких случаях приводит к перегреву техники и создает риск возгорания.

Оставление пищи на плите без присмотра. Это классическая ошибка, что является причиной многих кухонных пожаров.

Перегрузка розеток и удлинителей. Слишком большое количество подключенных устройств создает риск короткого замыкания, которое может привести к пожару.

Забывание стеклянных, электронных и легковоспламеняющихся вещей в местах, где возможно попадание прямых солнечных лучей. Нагрев таких предметов может привести к их воспламенению.

Использование оголенных или перемотанных проводов. Неисправные провода могут легко загореться.

Как защитить себя от пожара дома?

Первое, что стоит делать, чтобы уберечься от пожара, – это пытаться избежать всех потенциальных рисков.

Однако даже в таких случаях непредсказуемые ситуации происходят, поэтому важно быть готовым и иметь дома огнетушитель, который сможет вовремя ликвидировать возгорание.

Как пишет Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, для собственных помещений лучше выбрать порошковый или углекислотный огнетушители и с массой огнетушащего вещества не менее 5 килограммов.

Размещать же его следует в легкодоступном и видном месте, однако подальше от солнечных лучей и детей.

Кроме того, важно обязательно ознакомиться с инструкцией по использованию огнетушителя и следить за сроком его годности, чтобы всегда быть готовым к возможной опасности.

Как не допустить возгорания дома?

Ежегодно немало пожаров во всем мире происходит из-за неосторожного пользования электричеством и игнорирования распространенных рисков. Чтобы обезопасить себя, важно придерживаться рекомендаций электриков.

В частности, стоит использовать лампочки соответствующей мощности и избегать удлинителей для мощных приборов.

Также не следует заниматься самостоятельным ремонтом электропроводки. Сложные задачи желательно доверять профессионалам.