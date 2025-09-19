Щоденний побут здається звичним і безпечним, але саме у таких дрібницях часто криється найбільша загроза. Зокрема, деякі побутові звички здатні викликати пожежу.

І насправді, як пише 24 Канал з посиланням на @turnazar, багато таких ризиків непомітні, адже вони давно стали частиною життя. Від яких звичок краще відмовитися, щоб не спричинити загоряння, розповідаємо далі.

Які побутові звички можуть спричинити пожежу?

Заряджання телефону під подушкою, біля ліжка чи під ковдрою. Обмежений доступ повітря у таких випадках призводить до перегріву техніки та створює ризик займання.

Залишання їжі на плиті без нагляду. Це класична помилка, що є причиною багатьох кухонних пожеж.

Перевантаження розеток та продовжувачів. Завелика кількість під'єднаних пристроїв створює ризик короткого замикання, яке може спричинити пожежу.

Забування скляних, електронних та легкозаймистих речей в місцях, де можливе потрапляння прямого сонячного проміння. Нагрівання таких предметів може спричинити їхнє займання.

Використання оголених чи перемотаних проводів. Несправні дроти можуть легко загорітися.

Як захистити себе від пожежі вдома?

Найперше, що варто робити, аби вберегтися від пожежі, – це намагатися уникнути всіх потенційних ризиків.

Однак навіть у таких випадках непередбачувані ситуації стаються, тож важливо бути готовим та мати вдома вогнегасник, який зможе вчасно ліквідувати займання.

Як пише Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, для власних помешкань краще обрати порошковий чи вуглекислотний вогнегасники та з масою вогнегасної речовини не менше 5 кілограмів.

Розміщувати ж його варто у легкодоступному та видному місці, проте якомога далі від сонячних променів і дітлахів.

Крім того, важливо обов'язково ознайомитися з інструкцією з використання вогнегасника та стежити за терміном його придатності, аби завжди бути готовим до можливої небезпеки.

Як не допустити займання вдома?

Щороку чимало пожеж у всьому світі стається через необережне користування електрикою та ігнорування поширених ризиків. Аби убезпечити себе, важливо дотримуватися рекомендацій електриків.

Зокрема, варто використовувати лампочки відповідної потужності та уникати подовжувачів для потужних приладів.

Також не слід займатися самостійним ремонтом електропроводки. Складні завдання бажано довіряти професіоналам.