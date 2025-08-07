Саме тому важливо дбати про пожежну безпеку у домі та звертати увагу на усі сигнали, які можуть попереджати про загрозу. Які 8 речей можуть стати причиною пожежі у домі – повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

До теми 7 прихованих небезпек у вашому домі, які не можна ігнорувати

Що може стати причиною пожежі?

Автомат, який постійно вибиває

Це може бути нормальним, якщо вибиває автомат під час перевантаження системи. Однак якщо світло вибиває дуже часто, то це може сигналізувати про погане з'єднання, перевантаження мережі чи проникнення вологи. Ігнорування проблем з автоматом може стати причиною пожежі.

Стара проводка

У будинках, зведених у 1950 – 1960-х роках, часто проведена алюмінієва чи мідна проводка. Вони з часом зношуються, стискаються, що призводить до нещільних з'єднань. Це може стати причиною пожежі, тому дуже важливо вчасно оновлювати проводку.

Багато подовжувачів

Для декого ця інформація може стати несподіванкою, але подовжувачі призначені лише для тимчасового використання. Якщо він постійно живить холодильник, кавоварку чи телевізор, то слід бути дуже обачним, адже подовжувач може легко загорітися.



Що може стати причиною пожежі / Фото Unsplash

Незаземлені розетки

Сучасна проводка містить заземлення, однак у старих будинках і досі залишаються розетки без заземлення. У разі перенапруги або несправності людину може уразити струмом чи спричинити пожежу.

Дивні звуки

Гудіння з розеток, вимикачів або електрощитка – це сигнал, який не можна ігнорувати. Дивні звуки можуть свідчити, що щось іскрить, погано закріплене чи перенавантажене. Важливо відразу звертатися до спеціалістів, поки проводка не спричинила пожежу.

Пошкоджені шкідниками дроти

Миші чи щурі гризуть електричні дроти, що є серйозною проблемою. Хоча проводка і має захисну ізоляцію, однак пошкодження оголюють захисну ізоляцію, а це може спричинити пожежу чи вдарити струмом людину.



Поширені причини пожежі / Фото Unsplash

Мерехтіння світла

Якщо у домі мерехтить світло, це є сигналом про нещільне з'єднання у місці подачі електроенергії до оселі. Часто проблеми виникають у розетках чи з'єднанні біля лічильника. Якщо з'єднання нещільне, то у проводці може виникати іскра, яка може спричинити загоряння.

До слова, раніше фахівці перерахували найпоширеніші причини, чому у домі може мерехтіти світло.

Вилки, які треба рухати

Якщо розетка починає подавати електроживлення лише тоді, коли людина похитає вилку, щоб знайти "ідеальне місце" живлення, то це серйозна проблема. Це свідчить, що розетка зношена, а внутрішнє з'єднання нещільне. Це може стати причиною пожежі, тому слід негайно звернутися до фахівця.