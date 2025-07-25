Чому мерехтить світло та як вирішити цю проблему – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.
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Чому мерехтить світло?
- Проблеми з лампочками
Одна з найпоширеніших причин, чому мерехтить світло, – це проблеми з лампочками. Це виправити найлегше, адже достатньо просто замінити її на нову.
- Проблема з вимикачем
Мерехтіти світло може і через проблеми з вимикачем. Хоча вони можуть і служити роками, але час від часу їх теж слід міняти. Якщо після заміни лампочки мерехтіння світла не зникло, то варто звернути увагу на вимикач.
- Проблема зі світильником
Рідше причиною мерехтіння може бути сам світильник. Якщо у лампі чи люстрі є нещільні з'єднання або корозія, світло може мерехтіти.
- Несумісність лампочки
На упаковці з лампочками є позначення про їхню сумісність з димерами. Якщо встановити лампочку, яка не поєднується з системою, то у результаті з'являтиметься мерехтіння світла.
- Проблеми з проводкою
Іноді світильник, лампочка та вимикач можуть бути в хорошому робочому стані, і причиною мерехтіння світла є проводка. Дроти можуть бути зношеними або пошкодженими, але ймовірніше – вони ослаблені. Це призводить до нестабільного з'єднання і мерехтіння.
- Проблеми з напругою та навантаженням
Якщо ви помічаєте мерехтіння світла щоразу, коли вмикаються інші прилади, то причина може бути у навантажені. Якщо багато приладів одночасно під'єднані до одного кола, то надмірне навантаження може бути причиною мерехтіння світла. Крім того, якщо у мережі низька напруга, то через це також може виникати мерехтіння.
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