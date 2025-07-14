Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, добре продумане розташування вікон може змінити все – від архітектурного стилю до атмосфери в кожній кімнаті. Ключові принципи, які допоможуть правильно спланувати вікна у будинку, розповідаємо далі.

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Як розташувати вікна вдома?

Враховуйте архітектурний стиль і пропорції

Вікна мають доповнювати архітектуру будинку. Особливу увагу варто приділити чотирьом параметрам: розміру вікон, їх симетрії, відповідності архітектурному стилю та масштабу.

Дизайнери радять:

обирати вікна, які вищі за ширину – це додає елегантності; групувати вікна у непарні кількості для більш привабливого вигляду;

використовувати незвичайні форми (наприклад, круглі чи овальні вікна), щоб інтер’єр виглядав цікавіше.

Балансуйте естетику та функціональність

Красивий фасад не повинен заважати зручності. Розташування вікон потрібно підлаштовувати під планування будинку й стиль життя мешканців.

Наприклад, якщо ви любите бачити вхідні двері з кухні або насолоджуватись краєвидом під час приготування їжі, варто продумати розташування вікон саме там.

Проте слід пам’ятати: додаткові вікна можуть обмежити місце для кухонних шаф. У деяких приміщеннях, наприклад у коморі, можна обійтися без вікон і використати простір ефективніше.

Вікна здатні перетворити будинок / Фото Freepik

Орієнтуйтесь на природне світло

Важливо врахувати, з якого боку світу виходять вікна:

на півдні – більше сонця, але й ризик перегріву влітку;

на півночі – менш яскраве, м’яке освітлення;

східні вікна дарують приємне ранкове світло;

західні – теплі вечірні промені, але й спека після обіду.

Вибір сторони допомагає контролювати кількість світла, температуру в приміщенні та рівень приватності. Якщо ваш будинок розташований біля дороги – надто багато вікон можуть створити ефект акваріума.

Якщо ж із вікон відкривається краєвид – сучасні енергоефективні вікна дозволяють не обмежувати себе в площі засклення.

Не економте на кількості вікон

Не варто скорочувати бюджет саме на вікнах. Додаткове вікно – це не просто джерело світла, а спосіб створити більш комфортний і затишний простір.

До слова, якщо ви замислюєтесь про роботу з вікнами у своєму будинку, є 9 ознак, що пора міняти вікна.