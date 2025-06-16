Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, одні захоплюються нестандартною архітектурою, інші – відчувають тривогу лише від одного погляду на дизайн. Як виглядають нашумілі вікна, розповідаємо далі.

До теми Домовласник виявив у 145-річному будинку приховані елементи: соцмережі у захваті

Що відомо про схожі на тертку вікна

24-річна Джесс Белл із Манчестера поділилася відео зі своєї квартири у тікток. З моменту публікації ролик зібрав понад 1,6 мільйона переглядів. У ньому Белл показує двері між двома великими скляними панелями, які, відкриваючись, ведуть до стіни з металевими ґратами.

Усі ненавидять наші вікна з терткою для сиру, але вони – одна з наших улюблених деталей квартири,

– пише вона у тексті до відео.

Як виглядають вірусні вікна: дивіться відео

Як пояснює сама Белл, у її квартирі два такі вікна з дверима, і хоча виглядають вони незвично, на практиці виявилися цілком функціональними.

Вони справді пропускають багато світла та швидко охолоджують квартиру. Єдиний мінус – якщо відчинити обидва одночасно, може виникнути вихор,

– пояснює британка.

Таке архітектурне рішення стало об’єктом суперечок у тікток. Деякі коментатори висловлювали занепокоєння щодо безпеки або практичності. Інші зізнавалися, що дивні двері викликають у них страх.

Водночас знайшлися й ті, хто оцінив незвичну особливість. "Це так круто", "Ідеально для свіжого повітря щодня!", – писали люди.

До слова, незвичні архітектурні особливості є не тільки у сучасному житлі. До прикладу, не менше питань викликають високі двері у будинках XIX століття.