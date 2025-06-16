Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, одни восхищаются нестандартной архитектурой, другие – испытывают тревогу только от одного взгляда на дизайн. Как выглядят нашумевшие окна, рассказываем далее.

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Что известно о похожих на терку окнах

24-летняя Джесс Белл из Манчестера поделилась видео из своей квартиры в тикток. С момента публикации ролик собрал более 1,6 миллиона просмотров. В нем Белл показывает дверь между двумя большими стеклянными панелями, которые, открываясь, ведут к стене с металлическими решетками.

Все ненавидят наши окна с теркой для сыра, но они – одна из наших любимых деталей квартиры,

– пишет она в тексте к видео.

Как выглядят вирусные окна: смотрите видео

Как объясняет сама Белл, в ее квартире два таких окна с дверью, и хотя выглядят они необычно, на практике оказались вполне функциональными.

Они действительно пропускают много света и быстро охлаждают квартиру. Единственный минус – если открыть оба одновременно, может возникнуть вихрь,

– объясняет британка.

Такое архитектурное решение стало объектом споров в тикток. Некоторые комментаторы выражали беспокойство относительно безопасности или практичности. Другие признавались, что странные двери вызывают у них страх.

В то же время нашлись и те, кто оценил необычную особенность. "Это так круто", "Идеально для свежего воздуха каждый день!", – писали люди.

К слову, необычные архитектурные особенности есть не только в современном жилье. К примеру, не меньше вопросов вызывают высокие двери в домах XIX века.