Зато, как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, мужчина обнаружил архитектурное сокровище. Как он выглядит, рассказываем дальше.

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Как мужчина обнаружил настоящее архитектурное сокровище дома

Делая ремонт в коридоре, владелец столетнего жилья не подозревал, что откроет элегантные арки, которые десятилетиями оставались скрытыми под современной обшивкой. Фотографии неожиданной находки он опубликовал на Reddit.

Нашел этот сюрприз в нашей прихожей,

– написал он.

Сообщение о неожиданном открытии быстро стало вирусным, набрав более 18 000 лайков и сотни комментариев. На снимках видно арку над входной дверью и массивную арку вдоль соседней стены – элементы, скрыты под стальным сайдингом и слоями реконструкций.

Я хочу восстановить их, но это так много работы... Стекло почти разбито или отсутствует. Половина меня хочет снова все закрыть и сделать вид, что ничего не видел,

– добавил автор.

Как выглядят арки: смотрите фото

Пользователи сети одновременно активно призывают к реставрации арок, восхищаясь историческим мастерством и атмосферой, которую они добавляют интерьеру. "Вы выиграли в лотерею! Запустите фонд реставрации", "Зачем, черт возьми, кому-то это скрывать?", – писали люди.

По словам автора сообщения, открытие происходило постепенно: сначала он наткнулся на арку вокруг двери несколько лет назад, когда подключал свет к фонарю на крыльце, а неделю назад – обнаружил большую боковую арку. Также выяснилось, что пол в коридоре имеет легкий наклон, как у бывших веранд, что породило новые догадки относительно первоначального назначения пространства.

Некоторые комментаторы указывают на викторианские элементы, однако сам автор сообщения отмечает, что за 145 лет и при стольких владельцах столько всего могло измениться. Он также вспомнил об исторических картах пожарного страхования, из которых узнал, что на месте современного гаража когда-то была конюшня.

Несмотря на энтузиазм пользователей Reddit, окончательное решение о реставрации арок автор еще не принял.

К слову, в старых домах могут случаться не только архитектурные открытия. Так, другой пользователь Reddit нашел рукописную записку 1989 года во время ремонта.