Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, открытие поразило не только самих владельцев, но и пользователей соцсетей, куда супруги выложили видео. Что это за старинные двери и к чему они ведут, рассказываем далее.

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Как пара нашла тайные двери в доме

Дебора и Люк Финч приобрели дом вблизи города Дарем в Англии. По их словам, сооружение было возведено еще в 1780 году тогдашним премьер-министром Великобритании Чарльзом Эрлом Греем.

Супруги признаются, что с первого взгляда влюбились в это историческое здание. Однако оно нуждалось в обновлении, поэтому пара сразу начала ремонт.

Во время декорирования одного из коридоров в доме Дебора и Люк обратили внимание на участок стены, за которой скрывалась каменная кладка. Их заинтересовало, что там, и они решили снять гипсокартон.

Мы просто начали срывать гипсокартон, даже не ожидая ничего особенного. Но через несколько минут мы наткнулись на замурованный участок,

– рассказывает Дебора.

Они сняли несколько кирпичей – и перед ними открылся старый дверной проем.

Как выглядела старинная дверь: смотрите видео

Эта дверь, как выяснилось позже, вела в дом соседей. Супруги сразу отправились к ним, чтобы проверить, знают ли они о скрытом проходе. Дверь действительно открывалась прямо на их кухню.

Дальнейшее исследование выявило, что оба дома когда-то были частями одной большой собственности, а двери использовались слугами для передвижения между помещениями.

Если приложить ухо к кирпичам, можно услышать звуки соседнего дома. Наши собаки даже "общались" через эту стену,

– добавила Финч.

Дверной проем украшала оригинальная деревянная перемычка, а вокруг сохранились старые каменные плитки. Хотя мысль о восстановлении прохода казалась заманчивой, Дебора и Люк решили иначе: замуровали дверь тем же старинным кирпичом и сделали на их месте полку.

Это стало настоящей темой для разговоров, когда к нам приходили гости. Если бы мы оставили ту стену, как есть, двери так и остались бы скрытыми. А так – мы стали частью истории этого дома,

– отметила Дебора.

Она признает, что не ожидала такой находки, но не жалеет о том, что сняли гипсокартон.

Своей необычной историей пара поделилась в тикток. Видео быстро набрало более 2000 просмотров и вызвало живой интерес.

К слову, старые дома часто полны неожиданных открытий. Так, недавно найденная в одном доме записка 1989 года растрогала тысячи пользователей соцсетей.