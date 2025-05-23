Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, сняв гипсокартон со стены на нижнем этаже, он наткнулся на рукописную записку, оставленную еще 6 августа 1989 года. О чем в ней говорится, рассказываем далее.

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Таинственная записка из прошлого

Содержание найденного послания было простым, искренним и одновременно удивительно теплым.

Сегодня мы с мамой монтируем гипсокартон. Я лично надеюсь, что вам будет так же трудно разбирать это, как и нам – делать! Хорошего вам дня!,

– говорилось в сообщении.

Этот короткий текст стал неожиданным окном в прошлое – к моменту, когда семья вкладывала усилия и заботу в создание уютного жилья.

Автор публикации поделился фото находки под заголовком "Нашел это в стене, когда срывал гипсокартон". Пост быстро набрал более 9800 лайков и сотни комментариев, вызвав волну умиления, ностальгии и улыбок.

Как выглядит записка: смотрите фото

В комментариях к сообщению пользователь рассказал больше о доме и его истории: раньше дом принадлежал водителю грузовика, который умер от сердечного приступа, находясь под присмотром младшей сестры.

В этом доме также выросло несколько детей. Новый владелец признался, что его семья – он, партнерша и трое детей – планируют жить в этом доме по меньшей мере еще 20 лет.

Пользователи же Reddit также активно комментировали находку. Кто-то советовал оформить записку в рамку, кто-то – оставить собственное послание в стене, чтобы и следующие жители могли найти частичку настоящего в будущем.

"Так честно и прекрасно. Ваш дом имеет историю и людей, которые о нем заботились", "Не забудьте оставить свою записку внутри стены", – писали люди.

К слову, неожиданные находки во время ремонта не являются редкостью. Недавно британские супруги, что приобрели старинный дом, также наткнулись на потрясающую находку во время ремонта.