Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, они превратили пустую квартиру в уютное стильное пространство, потратив всего 350 долларов (ориентировочно 14500 гривен) – и сделали это исключительно с помощью мебели и декора из секондхендов. Как выглядит жилье, рассказываем далее.

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Дизайн с ограниченным бюджетом

35-летняя Бритни Гутьеррес недавно переехала в новую квартиру. Обустройство почти с нуля должно было уложиться в бюджет в 400 долларов. Задача казалась почти нереальной, пока ее 36-летняя сестра Кристин Спенс, которая имеет талант к оформлению интерьеров, не предложила свою помощь.

Гутьеррес признается: создание эстетического пространства всегда было для нее вызовом. Зато ее сестра с легкостью сочетает винтажные вещи с современными элементами, достигая гармоничного вида. Они решили искать нужные вещи в местных секондхендах.

В течение трех недель сестры совершили четыре – пять коротких поездок по магазинам. Ни одна из них не длилась более 40 минут – именно такой подход Спенс считает самым эффективным. Результат – удивительный набор предметов, включавший, в частности, диван за 60 долларов и винтажную картину за 15 долларов, которая стала центральным акцентом гостиной.

Общая стоимость всего декора составила всего 350 долларов – на 50 меньше, чем планировалось. Кроме большой мебели, они также нашли немало мелочей, что придали пространству характера и душевности.

Как выглядит жилье: смотрите видео

Мои любимые находки – это мелкие вещи, которые прячутся в углах и напоминают, что даже самые маленькие детали имеют значение,

– рассказывает Спенс.

Бритни же добавляет, что теперь впервые в жизни чувствует себя полностью дома. Ее новая квартира отражает ее вкусы и ценности, а каждая деталь имеет свою историю.

Я просыпаюсь с радостью, чтобы приготовить кофе, и горжусь тем, что принимаю других в своем пространстве,

– говорит она.

За это девушка благодарит сестру, которая не только помогла с выбором вещей, но и создала настоящую атмосферу уюта и индивидуальности.

Зато Кристин Спенс документировала процесс обустройства квартиры в тикток. Видео с результатами преобразования быстро стало вирусным – собрало более 69 000 просмотров и более 8 100 лайков. Комментарии пользователей были восторженными: "Феноменально!", "Замечательные находки!", "Такое пространство имеет характер".

Спенс надеется, что эта история вдохновит других обратиться к секондхендам как к источнику стильного, доступного и экологичного дизайна. Она убеждена: повторное использование – это не только об экономии, но и о сознательном отношении к вещам и окружающей среде.

К слову, необычные и сознательные дизайны становятся все популярнее. Так, недавно нетипичная кухня из Берлина вызвала фурор в соцсетях.