Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, вони перетворили порожню квартиру на затишний стильний простір, витративши всього 350 доларів (орієнтовно 14500 гривень) – і зробили це виключно за допомогою меблів і декору з секондхендів. Як виглядає житло, розповідаємо далі.

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Дизайн з обмеженим бюджетом

35-річна Брітні Гутьєррес нещодавно переїхала до нової квартири. Облаштування майже з нуля мало вкластися в бюджет у 400 доларів. Завдання здавалося майже нереальним, поки її 36-річна сестра Крістін Спенс, яка має талант до оформлення інтер'єрів, не запропонувала свою допомогу.

Гутьєррес зізнається: створення естетичного простору завжди було для неї викликом. Натомість її сестра з легкістю поєднує вінтажні речі з сучасними елементами, досягаючи гармонійного вигляду. Вони вирішили шукати потрібні речі у місцевих секондхендах.

Протягом трьох тижнів сестри здійснили чотири – п’ять коротких поїздок по магазинах. Жодна з них не тривала понад 40 хвилин – саме такий підхід Спенс вважає найефективнішим. Результат – дивовижний набір предметів, що включав, зокрема, диван за 60 доларів та вінтажну картину за 15 доларів, яка стала центральним акцентом вітальні.

Загальна вартість усього декору склала лише 350 доларів – на 50 менше, ніж планувалося. Окрім великих меблів, вони також знайшли чимало дрібниць, що надали простору характеру та душевності.

Як виглядає житло: дивіться відео

Мої улюблені знахідки – це дрібні речі, які ховаються в кутках і нагадують, що навіть найменші деталі мають значення,

– розповідає Спенс.

Брітні ж додає, що тепер вперше в житті відчуває себе повністю вдома. Її нова квартира відображає її смаки й цінності, а кожна деталь має свою історію.

Я прокидаюся з радістю, щоб приготувати каву, і пишаюся тим, що приймаю інших у своєму просторі,

– каже вона.

За це дівчина дякує сестрі, яка не тільки допомогла з вибором речей, а й створила справжню атмосферу затишку та індивідуальності.

Натомість Крістін Спенс документувала процес облаштування квартири у тікток. Відео з результатами перетворення швидко стало вірусним – зібрало понад 69 000 переглядів і понад 8 100 лайків. Коментарі користувачів були захопленими: "Феноменально!", "Чудові знахідки!", "Такий простір має характер".

Спенс сподівається, що ця історія надихне інших звернутися до секондхендів як до джерела стильного, доступного й екологічного дизайну. Вона переконана: повторне використання – це не лише про економію, а й про свідоме ставлення до речей і довкілля.

До слова, незвичні та свідомі дизайни стають все популярнішими. Так, нещодавно нетипова кухня з Берліна викликала фурор у соцмережах.