Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, по словам экспертов, для борьбы с таким запахом может понадобиться комплексный подход – от тщательной уборки до проверки на плесень. Как сделать ваш дом чистым и свежим, рассказываем далее.

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Проветривание – первый шаг

Самый простой и эффективный способ начать борьбу с запахом – открыть все окна. Свежий воздух помогает выветрить затхлость, которая накапливается годами в недостаточно проветриваемых пространствах.

Проверка на грызунов и насекомых

Одной из потенциальных причин неприятного запаха могут быть грызуны или насекомые. Если есть подозрение на их присутствие, лучше обратиться к специалистам по дезинсекции. Особенно опасны мертвые грызуны – их запах может быть очень резким и сложным для самостоятельного устранения.

Чистка плинтусов и скрытых участков

Пыль и грязь могут накапливаться в малозаметных местах – например, на плинтусах. Используйте пылесос с насадкой-щеткой, а затем протрите плинтусы раствором теплой воды и моющего средства для посуды. Не допускайте чрезмерного увлажнения деревянных поверхностей.

Очистка кухонных шкафчиков

Старая кухонная мебель может удерживать запахи жира и пищи. Тщательно пропылесосьте внутреннюю часть шкафов, удалите крошки и протрите поверхности влажной тряпкой с мыльным раствором. Снаружи также очистите шкафчики, избегая агрессивных средств, которые могут повредить старые поверхности.

Уход за коврами

Если ковер старый и имеет стойкий запах, его стоит заменить. Однако если вы хотите сохранить покрытие, закажите профессиональную очистку. Регулярно посыпайте ковер пищевой содой и пылесосьте, чтобы поддерживать чистоту и свежесть.

Запах старости из дома можно убрать / Фото Freepik

Чистка обивки паром

Мягкая мебель также может удерживать запах. Паровая чистка обивки – эффективный способ обновить воздух в доме. Это особенно актуально для старых диванов или мягких изголовий кроватей.

Замена фильтров системы вентиляции

Фильтры систем вентиляции накапливают пыль и запахи. Их следует менять регулярно – это простой и недорогой способ улучшить качество воздуха в доме и повысить эффективность отопления или кондиционирования.

Обновление стен

Старые обои или краска могут задерживать запахи. Если вы планируете ремонт, используйте материалы, блокирующие запахи. Это поможет избавиться даже от стойких неприятных ароматов.

Очиститель или осушитель воздуха

Осушитель воздуха уменьшит влажность и затхлость, а очиститель воздуха устранит пыль, аллергены и неприятные запахи. Это хорошее дополнение к регулярной уборке.

Когда стоит обратиться к специалистам

Если после всех усилий запах остается, возможно, причина – в плесени. Она не только создает неприятный аромат, но и опасна для здоровья. В таком случае необходима профессиональная проверка и устранение проблемы.

К слову, возраст дома может выдавать не только его запах. Некоторые решения в интерьере также демонстрируют устарелость.