Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, відкриття вразило не лише самих власників, а й користувачів соцмереж, куди подружжя виклало відео. Що це за старовинні двері та до чого вони ведуть, розповідаємо далі.

До теми Як позбутися запаху старого будинку: поради для повернення свіжості

Як пара знайшла таємні двері у будинку

Дебора та Люк Фінч придбали будинок поблизу міста Дарем в Англії. За їхніми словами, споруда була зведена ще у 1780 році тодішнім прем’єр-міністром Великої Британії Чарльзом Ерлом Греєм.

Подружжя зізнається, що з першого погляду закохалося в цю історичну будівлю. Проте вона потребувала оновлення, тож пара одразу почала ремонт.

Під час декорування одного з коридорів у будинку Дебора та Люк звернули увагу на ділянку стіни, за якою ховалася кам’яна кладка. Їх зацікавило, що там, і вони вирішили зняти гіпсокартон.

Ми просто почали зривати гіпсокартон, навіть не очікуючи нічого особливого. Але за кілька хвилин ми натрапили на замуровану ділянку,

– розповідає Дебора.

Вони зняли кілька цеглин – і перед ними відкрився старий дверний отвір.

Як виглядали старовинні двері: дивіться відео

Ці двері, як з’ясувалося пізніше, вели до будинку сусідів. Подружжя одразу вирушило до них, аби перевірити, чи знають вони про прихований прохід. Двері справді відкривалися просто на їхню кухню.

Подальше дослідження виявило, що обидва будинки колись були частинами однієї великої власності, а двері використовувалися слугами для пересування між приміщеннями.

Якщо прикласти вухо до цегли, можна почути звуки сусіднього будинку. Наші собаки навіть "спілкувалися" через цю стіну,

– додала Фінч.

Дверний проріз прикрашала оригінальна дерев’яна перемичка, а навколо збереглися старі кам’яні плитки. Хоча думка про відновлення проходу здавалася привабливою, Дебора та Люк вирішили інакше: замурували двері тією ж старовинною цеглою та зробили на їхньому місці полицю.

Це стало справжньою темою для розмов, коли до нас приходили гості. Якби ми залишили ту стіну, як є, двері так і залишилися б прихованими. А так – ми стали частиною історії цього будинку,

– зазначила Дебора.

Вона визнає, що не очікувала такої знахідки, але не шкодує про те, що зняли гіпсокартон.

Своєю незвичною історією пара поділилася в тікток. Відео швидко набрало понад 2000 переглядів і викликало жвавий інтерес.

До слова, старі будинки часто повні неочікуваних відкриттів. Так, нещодавно знайдена в одному домі записка 1989 року зворушила тисячі користувачів соцмереж.