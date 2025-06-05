Натомість, як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, чоловік виявив архітектурний скарб. Як він виглядає, розповідаємо далі.

До теми Подружжя під час ремонту виявило 245-річні двері, шоковане тим, куди вони ведуть

Як чоловік виявив справжній архітектурний скарб вдома

Роблячи ремонт у коридорі, власник сторічного житла не підозрював, що відкриє елегантні арки, які десятиліттями залишались схованими під сучасною обшивкою. Фотографії несподіваної знахідки він опублікував на Reddit.

Знайшов цей сюрприз у нашому передпокої,

– написав він.

Допис про неочікуване відкриття швидко став вірусним, набравши понад 18 000 вподобань та сотні коментарів. На знімках видно арку над вхідними дверима та масивну арку вздовж сусідньої стіни – елементи, приховані під сталевим сайдингом і шарами реконструкцій.

Я хочу відновити їх, але це так багато роботи... Скло майже розбите або відсутнє. Половина мене хоче знову все закрити й вдати, що нічого не бачив,

– додав автор.

Як виглядають арки: дивіться фото

Користувачі мережі водночас активно закликають до реставрації арок, захоплюючись історичною майстерністю та атмосферою, яку вони додають інтер’єру. "Ви виграли в лотерею! Запустіть фонд реставрації", "Навіщо, чорт забирай, комусь це приховувати?", – писали люди.

За словами автора допису, відкриття відбувалося поступово: спочатку він натрапив на арку навколо дверей кілька років тому, коли підключав світло до ліхтаря на ґанку, а тиждень тому – виявив більшу бічну арку. Також з'ясувалося, що підлога в коридорі має легкий нахил, як у колишніх веранд, що породило нові здогадки щодо початкового призначення простору.

Деякі коментатори вказують на вікторіанські елементи, однак сам автор допису зазначає, що за 145 років і при стількох власниках стільки всього могло змінитися. Він також згадав про історичні карти пожежного страхування, з яких дізнався, що на місці сучасного гаража колись була стайня.

Попри ентузіазм користувачів Reddit, остаточне рішення про реставрацію арок автор ще не ухвалив.

До слова, в старих будинках можуть траплятися не тільки архітектурні відкриття. Так, інший користувач Reddit знайшов рукописну записку 1989 року під час ремонту.