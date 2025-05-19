Так, експерти назвали 9 ознак, які не можна ігнорувати, адже вони свідчать, що вікна треба замінити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Видимі пошкодження

Однією з найочевидніших ознак того, що слід розглянути можливість заміни вікон, є наявність видимих ​​пошкоджень. Звісно, їх можна відремонтувати, однак, можливо, вигідніше замінити старі вікна на нові. Зверніть увагу на раму, ущільнювач та саме скло. Кожен з цих елементів може сигналізувати, що вікна пора замінити.

Проблематично відкрити чи закрити вікно

Якщо вікно погано відкривається чи закривається, то ймовірно, слід не просто замінити замки, а повністю поміняти вікна. З часом рама деформується, тому проста заміна петель може не допомогти.

Протяги з вікон

Якщо на вікнах з'явилися протяги чи навіть протікання, то їх слід негайно замінити. Звісно, можна оновити ущільнювач, однак таке рішення – тимчасове. У довгостроковій перспективі вікна однаково доведеться міняти.

Рама деформувалася або стала м'якою на дотик

Звісно, зараз у 99% випадках встановлюються металопластикові вікна, однак дерев'яні ще не повністю зникли. Під впливом дощу, мокрого снігу чи граду дерево може гнити, деформуватися та пропускати у дім холод. Якщо дерев'яні вікна почали псуватися, то слід негайно їх замінити.

Збільшення рахунків за комуналку

Рахунки за електроенергію – найкращий сигнал, що у домі щось не так. Якщо вони різко почали зростати, то, можливо, проблема у вікнах, які почали пропускати холод, а тепло зовсім не тримають. Несправні вікна з нещільно прилеглими або пошкодженими ущільнювачами можуть збільшувати рахунки за електроенергію.

Вікна почали протікати

Одним з серйозних сигналів, що пора міняти вікна, є протікання. Невелика кількість води не завдасть серйозної шкоди, але постійний вплив води може серйозно нашкодити – від деформації підвіконня до пошкодження гіпсокартону навколо вікон.

Вікна застарілі

Здається, видимих ознак того, що вікна зіпсувалися, немає. Однак з часом їхній вигляд чи стиль можуть стати застарілими. Так, нові вікна не тільки покращать зовнішній вигляд будинку, але й покращать енергоефективність.

Алергія стала сильнішою

Якщо ви маєте сезонну алергію і цього року вона стала гострішою, то, ймовірно, вікна почали пропускати більше повітря з вулиці. Можливо, рама деформувалася і через це, збудники алергії потрапили у домівку.

Вікна пропускають багато звуку

Вікна повинні створювати певну ізоляцію. Звісно, не мовиться про повну шумоізоляцію, але те, що у домі стало голосніше, свідчить про деформацію старих вікон. Ймовірно, варто замінити старі вікна на нові та покращити ізоляцію оселі.

До слова, власники будинків часто забувають про розетки для окремих приладів. Мовиться про Wi-Fi роутер, робот-пилосос, робочу зону тощо.