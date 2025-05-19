Так, эксперты назвали 9 признаков, которые нельзя игнорировать, ведь они свидетельствуют, что окна надо заменить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Видимые повреждения

Одним из самых очевидных признаков того, что следует рассмотреть возможность замены окон, является наличие видимых повреждений. Конечно, их можно отремонтировать, однако, возможно, выгоднее заменить старые окна на новые. Обратите внимание на раму, уплотнитель и само стекло. Каждый из этих элементов может сигнализировать, что окна пора заменить.

Проблематично открыть или закрыть окно

Если окно плохо открывается или закрывается, то вероятно, следует не просто заменить замки, а полностью поменять окна. Со временем рама деформируется, поэтому простая замена петель может не помочь.

Сквозняки из окон

Если на окнах появились сквозняки или даже протечки, то их следует немедленно заменить. Конечно, можно обновить уплотнитель, однако такое решение – временное. В долгосрочной перспективе окна все равно придется менять.

Рама деформировалась или стала мягкой на ощупь

Конечно, сейчас в 99% случаях устанавливаются металлопластиковые окна, однако деревянные еще не полностью исчезли. Под воздействием дождя, мокрого снега или града дерево может гнить, деформироваться и пропускать в дом холод. Если деревянные окна начали портиться, то следует немедленно их заменить.

Увеличение счетов за коммуналку

Счета за электроэнергию – лучший сигнал, что в доме что-то не так. Если они резко начали расти, то, возможно, проблема в окнах, которые начали пропускать холод, а тепло совсем не держат. Неисправные окна с неплотно прилегающими или поврежденными уплотнителями могут увеличивать счета за электроэнергию.

Окна начали протекать

Одним из серьезных сигналов, что пора менять окна, являются протечки. Небольшое количество воды не нанесет серьезного вреда, но постоянное воздействие воды может серьезно навредить – от деформации подоконника до повреждения гипсокартона вокруг окон.

Окна устаревшие

Кажется, видимых признаков того, что окна испортились, нет. Однако со временем их вид или стиль могут стать устаревшими. Так, новые окна не только улучшат внешний вид дома, но и улучшат энергоэффективность.

Аллергия стала сильнее

Если вы имеете сезонную аллергию и в этом году она стала острее, то, вероятно, окна начали пропускать больше воздуха с улицы. Возможно, рама деформировалась и поэтому, возбудители аллергии попали в дом.

Окна пропускают много звука

Окна должны создавать определенную изоляцию. Конечно, не говорится о полной шумоизоляции, но то, что в доме стало громче, свидетельствует о деформации старых окон. Вероятно, стоит заменить старые окна на новые и улучшить изоляцию дома.

К слову, владельцы домов часто забывают о розетках для отдельных приборов. Говорится о Wi-Fi роутер, робот-пылесос, рабочую зону и тому подобное.