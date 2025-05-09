Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, многие владельцы жилья колеблются, должны ли шторы касаться пола, зависать над ним, или заканчиваться выше? Что об этом говорят профессиональные дизайнеры, рассказываем далее.

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Идеальная длина штор

Большинство специалистов соглашаются: шторы должны или едва касаться пола, или слегка нависать над ним. Дизайнер Кэтлин Грувер из США считает, что именно такая длина создает наиболее опрятный и завершенный вид.

Ее поддерживает и коллега Салли Лорд. Она всегда размещает шторы так, чтобы они свисали примерно на 1,5 сантиметра над полом.

В то же время для тех, кто ищет драматический эффект, дизайнер Палома Контрерас советует позволить шторам создавать небольшой "разрыв" – до 2 сантиметров ткани, лежащей на полу.

Почему длина так важна

На первый взгляд, может показаться, что разница в несколько сантиметров не имеет значения, но именно эти детали формируют общее впечатление от интерьера.

Длина штор влияет на окончательный вид жилья / Фото Freepik

Слишком короткие шторы могут выглядеть неуклюже или так, будто о них просто забыли. Слишком длинные – рискуют выглядеть небрежно, собирать пыль и терять форму.

Элегантность в деталях

Шторы, едва касающиеся пола, создают ощущение изысканности и гармонии. Кэтлин Грувер отмечает, что это одна из тех мелочей, которые могут действительно улучшить пространство. Такой вариант одновременно выглядит стильно, тепло и уютно.

Теа Блох-Нил, основательница магазина с товарами для дома, обращает внимание еще на одно важное преимущество: правильная длина штор визуально удлиняет стены, формирует пространство и помогает скрыть непривлекательные элементы – розетки, провода или щели.

По ее мнению, шторы – это как рамка для картины: они должны завершать композицию, а не обрываться в непонятном месте.

Кстати, идеальная длина штор – это не единственный секрет успеха. Не менее важным является цвет текстиля, который легко выбрать для своего жилья с помощью цветового круга.