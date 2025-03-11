Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, шторы занимают большую площадь и могут влиять на освещенность пространства, поэтому их оттенок является ключевым фактором общего вида интерьера. Как использование цветового круга поможет подобрать идеальные шторы для гармоничного дизайна, рассказываем далее.

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Влияние цвета на восприятие пространства

Цвет влияет на человека как сознательно (например, при выборе одежды или мебели), так и подсознательно, ведь цвета могут влиять на настроение и даже физиологические реакции.

Выбор оттенков зависит от личного вкуса и практических соображений, а цветовой круг поможет создать единую гармоничную палитру и получить уютный дом.

Что такое цветовой круг и как им пользоваться

Цветовой круг состоит из 12 цветов:

Основные: красный, желтый, синий синий;

Вторичные (полученные путем смешивания основных): оранжевый, зеленый, фиолетовый зеленый фиолетовый;

Третичные (сочетание основного и вторичного): красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, красно-фиолетовый.

На основе цветового круга можно создать различные комбинации цветов:

Монохроматические – различные оттенки одного цвета;

Аналогичные – цвета, находящиеся рядом (например, зеленый, сине-зеленый сине-зеленый, синий);

Дополнительные – контрастные цвета (например, синий и оранжевый);

Триадические – три равноудаленных цвета (например, красный, желтый, синий желтый синий).

Цветные шторы: смотрите фото

Выбор штор в соответствии с цветовым кругом

Перед выбором штор обратите внимание на цвет стен и других элементов комнаты. Определите тон помещения: теплый, холодный или нейтральный.

Далее найдите подходящую палитру. Например, для серого цвета с синими оттенками можно выбирать холодные красные тона (бордовый, розовый), а с бежевыми нотками – теплые оттенки (терракотовый, кирпичный).

Также учитывайте освещение – шторы могут менять цвет под воздействием естественного или искусственного света.

Шторы являются важным элементом, который может сделать интерьер как стильным и современным, так и полностью испортить его. Независимо от цветовой палитры, некоторые из них являются антитрендом в 2025 году.

Примеры удачных сочетаний

Благодаря цветовому кругу можно создать много различных дизайнов. В частности, удачной будет монохроматическая схема – темно-синие шторы, светлые голубые подушки, ковер в оттенках серо-голубого.

Также неплохо может выглядеть аналогичная схема – бордовый диван, горчичные и терракотовые подушки, шторы теплого красно-оранжевого оттенка.

Кроме того, триадическая схема тоже сработает – ржаво-оранжевые шторы, оливково-зеленый плед, сливовые акценты в текстиле.