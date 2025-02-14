Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, однако процесс выравнивания карниза может стать настоящим испытанием, особенно если речь идет о широких окнах. К счастью, существует простой способ обеспечить идеальное ровное положение штор без лишних усилий. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как выровнять карниз для штор

Чтобы легко и эффективно выровнять карниз без уровня, можно воспользоваться лайфхаком с бумагой. Приклейте два листа бумаги к стене, выровняв их с углом оконной рамы.

Сделайте отверстие в бумаге в месте, где планируете разместить первое крепление для карниза. Переверните бумагу и приложите ее к противоположной стороне окна. Выровняйте отверстие с местом для второго крепления.

Таким образом, обе точки крепления будут на одной высоте, что гарантирует ровное расположение штор.

Как выровнять шторы: смотрите видео

Кстати, выравнивая шторы, стоит помнить, что оптимально размещать карниз примерно на 50 сантиметров выше оконной рамы.

Кроме того, он должен выступать на 15 – 30 сантиметров за пределы окна для визуального расширения пространства.

Между тем идеальной длиной штор считают вариант, когда они касаются пола или висят за 2 – 3 сантиметра от него.