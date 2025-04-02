Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, есть отличный способ превратить их в уникальный декор с помощью акварельных красок. Как можно переделать обычные шторы на произведение искусства, рассказываем далее.

К теме Переделайте старый ремень и стеклянную банку в стильный декор, что украсит ваш дом

Как обновить белые шторы с помощью краски

Прежде чем начать, убедитесь, что ваша ткань подходит для окрашивания. Лучше всего впитывают краску натуральные волокна, такие как: хлопок, лен, шелк.

Синтетические материалы (например, полиэстер) могут хуже впитывать краску, поэтому для улучшения стойкости цвета можно использовать специальный текстильный закрепитель.

Также следует избегать тканей с рельефными текстурами, ведь они могут затруднить равномерное нанесение краски.

Если ваши шторы достаточно плотные, вы можете экспериментировать с многослойными рисунками и насыщенными цветами. В противном случае, лучше выбирать более простые дизайны.

Кроме того, вы можете использовать несколько видов красок для этого проекта:

Акварельные – дают нежные, размытые эффекты, но могут выцветать после стирки.

Акриловые – обеспечивают более яркие цвета и лучшую стойкость.

Меловые – создают матовую текстуру.

Аэрозольные – удобны для равномерного покрытия больших площадей.

Как покрасить белые шторы: смотрите видео

Чтобы дизайн дольше сохранялся, используйте краски с высоким содержанием пигмента или специальные краски для текстиля.

Когда же материалы будут готовы, подготовьте шторы – постирайте и высушите, чтобы удалить пыль и фабричные химические вещества.

Далее разложите шторы на ровной поверхности, закрепите малярной лентой и слегка увлажните ткань – это поможет краске лучше проникать в волокна.

Теперь используйте кисти, губки или трафареты для создания узоров.

Когда разрисуете ткань, дождитесь высыхания – оставьте ее на 24 часа.

После этого закрепите дизайн утюгом – прогрейте утюгом на средней температуре, используя сухой режим.

По завершению проекта вы получите уникальные шторы, которые подчеркнут стиль вашего дома. Вы можете использовать этот метод для создания различных дизайнов – от минималистичных полос до художественных абстракций. Главное – экспериментировать и воплощать собственные творческие идеи.

К слову, после завершения переделывания занавески важно вернуть на свое место, что легко сделать с лайфхаком для ровного размещения штор.