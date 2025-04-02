Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, є чудовий спосіб перетворити їх на унікальний декор за допомогою акварельних фарб. Як можна переробити звичайні штори на витвір мистецтва, розповідаємо далі.

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Як оновити білі штори за допомогою фарби

Перш ніж розпочати, переконайтеся, що ваша тканина підходить для фарбування. Найкраще вбирають фарбу натуральні волокна, такі як: бавовна, льон, шовк.

Синтетичні матеріали (наприклад, поліестер) можуть гірше вбирати фарбу, тому для покращення стійкості кольору можна використовувати спеціальний текстильний закріплювач.

Також варто уникати тканин з рельєфними текстурами, адже вони можуть ускладнити рівномірне нанесення фарби.

Якщо ваші штори досить щільні, ви можете експериментувати з багатошаровими малюнками та насиченими кольорами. В іншому випадку, краще вибирати більш прості дизайни.

Крім того, ви можете використовувати кілька видів фарб для цього проєкту:

Акварельні – дають ніжні, розмиті ефекти, але можуть вицвітати після прання.

Акрилові – забезпечують яскравіші кольори та кращу стійкість.

Крейдові – створюють матову текстуру.

Аерозольні – зручні для рівномірного покриття великих площ.

Як пофарбувати білі штори: дивіться відео

Щоб дизайн довше зберігався, використовуйте фарби з високим вмістом пігменту або спеціальні фарби для текстилю.

Коли ж матеріали будуть готові, підготуйте штори – виперіть і висушіть, щоб видалити пил та фабричні хімічні речовини.

Далі розкладіть штори на рівній поверхні, закріпіть малярською стрічкою й злегка зволожте тканину – це допоможе фарбі краще проникати у волокна.

Тепер використовуйте пензлі, губки або трафарети для створення візерунків.

Коли розмалюєте тканину, дочекайтеся висихання – залиште її на 24 години.

Після цього закріпіть дизайн праскою – прогрійте праскою на середній температурі, використовуючи сухий режим.

По завершенню проєкту ви отримаєте унікальні штори, які підкреслять стиль вашого дому. Ви можете використовувати цей метод для створення різних дизайнів – від мінімалістичних смуг до художніх абстракцій. Головне – експериментувати та втілювати власні творчі ідеї.

До слова, після завершення перероблювання фіранки важливо повернути на своє місце, що легко зробити з лайфхаком для рівного розміщення штор.