Почему мерцает свет и как решить эту проблему – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Почему мерцает свет?

Проблемы с лампочками

Одна из самых распространенных причин, почему мерцает свет, – это проблемы с лампочками. Это исправить легче всего, ведь достаточно просто заменить ее на новую.

Проблема с выключателем

Мерцать свет может и из-за проблем с выключателем. Хотя они могут и служить годами, но время от времени их тоже следует менять. Если после замены лампочки мерцание света не исчезло, то стоит обратить внимание на выключатель.

Проблема со светильником

Реже причиной мерцания может быть сам светильник. Если в лампе или люстре есть неплотные соединения или коррозия, свет может мерцать.

Несовместимость лампочки

На упаковке с лампочками есть обозначения об их совместимости с диммерами. Если установить лампочку, которая не сочетается с системой, то в результате будет появляться мерцание света.

Проблемы с проводкой

Иногда светильник, лампочка и выключатель могут быть в хорошем рабочем состоянии, и причиной мерцания света является проводка. Провода могут быть изношенными или поврежденными, но вероятнее – они ослаблены. Это приводит к нестабильному соединению и мерцанию.

Проблемы с напряжением и нагрузкой

Если вы замечаете мерцание света каждый раз, когда включаются другие приборы, то причина может быть в нагрузке. Если много приборов одновременно подключены к одной цепи, то чрезмерная нагрузка может быть причиной мерцания света. Кроме того, если в сети низкое напряжение, то из-за этого также может возникать мерцание.

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