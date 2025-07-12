Что влечет за собой переход на 230 вольт и нужно ли в связи с этим обновлять электрическую систему дома, рассказывает 24 Канал.

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Надо ли менять розетки дома после перехода на 230 В

Прежде всего – менять розетки не нужно. Переход с 220 вольт на 230 вольт не предусматривает смену типа розеток или вилок – они остаются стандартными.

Эти типы розеток распространены по всей Европе, а большинство современной электротехники рассчитана именно на напряжение в диапазоне 220–250 вольт, поэтому и приборы, и имеющаяся электрофурнитура остаются пригодными к эксплуатации.

Кроме того, с технической точки зрения разница между 220 вольт и 230 вольт минимальна. Большинство электроприборов потребляет переменное напряжение, которое колеблется в пределах ±10% от номинала. То есть для стандарта 230 вольт допустимые значения – от 207 до 253 вольт, что перекрывает и прежнюю норму в 220 вольт.

Поэтому изменение официального стандарта – это скорее нормативное согласование, а не техническая революция в быту.

Надо ли готовить дом к изменениям в стандартах напряжения: смотрите видео

Когда стоит задуматься об обновлении

Хотя розетки менять не обязательно, стоит пересмотреть состояние электросети в таких случаях:

Если дому более 20 лет, а розетки и проводка не обновлялись. В этом случае есть смысл провести модернизацию для повышения безопасности.

Если замечаете перегрев розеток, искры или расшатанные контакты – это повод для замены независимо от стандарта напряжения.

Во время ремонта или перепланировки. Лучше сразу установить современные розетки с защитой от детей или USB-выходами, если есть такая необходимость.

К слову, как отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом, даже если розетки новейшие, для того, чтобы избежать проблем, на каждую розеточную линию не нужно грузить большое количество приборов, особенно, если они мощные.