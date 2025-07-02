Откуда берется напряжение и как оно попадает в дома

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом объясняет, что существуют электрические станции: от тепловой до атомной, где генерируется электрическая энергия.

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Соответственно, на станции напряжение гораздо выше, чем 220 или 230 вольт, ведь чем выше напряжение, тем меньше затрат в сети.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Все магистральные линии имеют напряжение, которое исчисляется даже в киловольтах, – может быть от 700 до 300 киловольт. Через эти сети электрическая энергия попадает к компаниям, которые занимаются ее распределением. Например, к облэнерго.

Соответственно, компании используют трансформаторы, чтобы снизить напряжение до того, которое используется в обычных сетях. Это снижение происходит последовательно.

Кстати! Во дворах жилых домов часто можно увидеть определенные небольшие здания, которые время от времени выдают определенный звук, характеризующийся гудением. Это и есть трансформаторы, которые снижают напряжение до той, которая попадет к нам в сеть, то есть к этим 220 или 230 вольт.

Для чего переход на 230 вольт

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в комментарии для 24 Каналу рассказал, что изменения в стандартах напряжения были нужны прежде всего для того, чтобы объединенная энергетическая система работала более стабильно и более эффективно, с меньшими затратами.

С точки зрения электросетей, то такое изменение больше нужно "Укрэнерго" и распределительным сетям, чем потребителям. Хотя и потребители заинтересованы в том, чтобы иметь более надежное обеспечение.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Дело в том, что большинство электрических приборов, которыми оснащены квартиры и дома украинцев, являются современными, а потому они рассчитаны на напряжение в 230 вольт. Единственное с чем могут возникнуть проблемы – это еще советские старые приборы, но их почти не осталось.

То есть по мнению эксперта, волнения, которые вызваны тем, что при изменении напряжения электрические приборы якобы могут сгореть, являются безосновательными.

Успокаивают по этому поводу и в ДТЭК, где говорят то, что современные приборы производятся по стандартам ЕС.

230 вольт – это норма много лет. Самое важное – не сама цифра, а стабильность напряжения в сети,

– добавляют в компании.

Геннадий Рябцев также отмечает, что напряжение в сети и так постоянно меняется, в частности она меняется от номинального показателя на плюс-минус 10% – от 207 до 253 вольта. А это означает, что нет каких-то ограничений для пользования теми или иными приборами.

К тому же на самом деле 1 июля процесс перехода на новое номинальное напряжение не начался, а завершился – до 1 июля 2025 года длился 10-летний переходный период,

– резюмирует Рябцев.

Поэтому номинальное напряжение в 230 вольт в Украине по национальному стандарту есть еще с 2014 года.

Как изменятся платежки за свет после изменения напряжения

Рябцев говорит, что никаких дополнительных мер для того, чтобы адаптироваться, не нужны. Ведь, во-первых, эти меры никак не касаются потребителей, а во-вторых, они были давно проведены.

Кроме того, энергетический эксперт отмечает, что изменение напряжения не повлияет на объем средств, которые потребители платят за электрическую энергию, поскольку оплата идет не за уровень напряжения, а потребленную энергию.

Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть за киловатт-часы. Напряжение – это давление в системе, а не количество электричества, поэтому никаких новых цифр в квитанции не будет,

– уверяют в ДТЭК.

С Рябцевым соглашается и Омельченко и добавляет, что не нужно будет ни менять розетки специально под такое изменение напряжения, ни проверять большинство приборов.

В то же время господин Владимир не исключает, что со старыми приборами, например советскими холодильниками "Донбасс" или там "Днепр", нарушения в работе возможны.

Кроме того, проблемы могут возникнуть и с дешевыми и некачественными приборами из Китая. Но здесь скорее будет вина самой компании, что их производит, ведь стандарты для всех одинаковы и китайские приборы должны быть настроены на напряжение в 230 вольт.

Как обезопасить себя и приборы

Рябцев замечает, что бывают разные случаи, а потому для того, чтобы обезопасить себя или оборудование, нужно помнить, что на каждую розеточную линию не нужно грузить большое количество приборов, особенно, если они мощные.

Для того чтобы избежать проблем с этим, такие мощные приборы, как стиралка, кондиционер, сушилка и т.д., нужно присоединять на отдельные розеточные линии. В то же время если это обычный прибор, то рекомендуется к каждой розеточной линии не присоединять одновременно приборы мощностью более 1,1 киловатта,

– объясняет господин Геннадий.

Кроме того, все еще зависит от мощности самой розеточной линии, ведь если она старая, с советских времен, и вы присоедините к ней, например, 3 чайника, то сработает автоматическая защита – так называемая пробка, которую выбьет.

В то же время если в квартире наблюдается колебания напряжения, а именно: свет горит ярче или начинает мигать, часто срабатывает автоматическая защита и т.д., то лучше использовать реле напряжения.

Что такое реле напряжения Это такие специальные коробочки с несколькими так называемыми окошками, с помощью которых можно определить самое низкое и самое высокое напряжения, которые будут подаваться к вашему прибору. Поскольку в сетях подается 230 вольт, то можно будет установить на реле, например, 230 вольт минус 23 – это будет нижний предел, а 230 вольт плюс 23 – высший предел. Реле начнет срабатывать, когда уровень будет превышать 250 вольт или будет ниже, чем 200 вольт.

Помните! Распределение приборов по разным розеточным линиям является тем, на что нужно обращать внимание в первую очередь. То есть независимо от того, каким является номинальный уровень напряжения, определяющим для пользования сетями в наших домохозяйствах является предельная мощность, которой можно грузить каждую из розеточных линий.