230 вольт в розетках: что это значит

Повышение напряжения может предотвратить резкие колебания света, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Такие изменения предусматривает постановление Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Номинальное напряжение отныне составляет 230/400 вольт. Допустимое отклонение от номинального напряжения предусмотрено в пределах 10% – от 207 до 253 вольт.

Украинская энергосистема работает синхронно с европейской, поэтому чтобы гармонизировать нормы изменили напряжение – 230/400 вольт вместо прежних 220/380 вольт.

Как 230 вольт повлияют на технику и платежки за свет

Из-за повышения напряжения волноваться относительно бытовой техники не нужно. Большинство из приборов не только выдерживают, но и рассчитаны на напряжение в 230 вольт, потому что изготовлены по стандартам ЕС.

Нововведение даже должно уменьшить потребность в стабилизаторах, то есть позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии. Так же переход не повлияет на суммы в платежках, поскольку потребители платят не за напряжение, а за фактически потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы.

Напряжение – это просто давление в системе, а не количество электричества. Никаких новых цифр в квитанциях из-за этого не будет,

– объясняют в ДТЭК.

Также переход на 230 вольт не ограничивает бытовую активность потребителей – это означает, что они и в дальнейшем могут пользоваться необходимым количеством электроприборов.