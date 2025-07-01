Почему изменили напряжение в розетках

Изменение напряжения в розетках – часть системных изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Пенсии, штрафы, цены и индексация зарплаты: что изменится для украинцев с 1 июля

Более трех лет украинская энергосистема работает синхронно с европейской, поэтому чтобы гармонизировать нормы изменили напряжение – 230/400 вольт вместо прежних 220/380 вольт.

Допустимое отклонение по новому стандарту установили на уровне от -10% до +10% от номинального значения (то есть 207-253 вольт). В случае выхода напряжения следует обращаться в ОСМД, управляющей компании или ДТЭК – проблему должны устранить за 15 рабочих дней.

На что повлияет изменение напряжения в розетках

В ДТЭК сообщили, что из-за повышения напряжения волноваться из-за бытовой техники не нужно. Большинство из приборов не только выдерживают, но и рассчитаны на напряжение в 230 вольт, потому что изготовлены по стандартам ЕС.

Нововведение даже должно уменьшить потребность в стабилизаторах, то есть позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии. Так же переход не повлияет на суммы в платежках, поскольку потребители платят не за напряжение, а за фактически потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы.

Напряжение – это просто давление в системе, а не количество электричества. Никаких новых цифр в квитанциях из-за этого не будет,

– объясняют в ДТЭК.

Также переход на 230 вольт не ограничивает бытовую активность потребителей – это означает, что они и в дальнейшем могут пользоваться необходимым количеством электроприборов.