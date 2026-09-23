Радиаторы будут лучше греть: что нужно сделать перед началом отопительного сезона
С наступлением холодов в домах снова начнут включать отопление. Однако прежде чем запускать систему на полную мощность, стоит проверить батареи: иногда они плохо греют не из-за неисправности, а из-за воздуха внутри.
Есть простой способ самостоятельно устранить эту проблему и подготовить радиаторы к отопительному сезону, – сообщает The Guardian.
Как понять, что радиатор нужно прокачать?
О наличии воздуха в радиаторе могут свидетельствовать несколько характерных признаков. В частности:
- батарея может оставаться холодной даже после включения отопления,
- издавать булькающие звуки.
- неравномерный нагрев.
Если верхняя часть радиатора остается холодной, а нижняя примерно через 15 минут после запуска отопления становится теплой, причиной может быть воздушный карман. Воздух препятствует нормальной циркуляции горячей воды, из-за чего батарея не прогревается должным образом.
В таком случае может помочь прокачка радиатора – процедура, во время которой из него выпускают лишний воздух.
Как правильно выпустить воздух из радиатора?
Перед началом работы необходимо подготовить специальный ключ для стравливания воздуха из радиатора и старое полотенце. Процедура состоит из нескольких шагов:
- Включите отопление на полную мощность и подождите несколько минут, чтобы радиаторы нагрелись.
- Проверьте, какие участки батарей остаются холодными, после чего выключите отопление.
- Дождитесь, пока радиаторы остынут.
- Подставьте полотенце под сливной клапан, чтобы собрать воду.
- Вставьте ключ в клапан и медленно поверните его против часовой стрелки. После этого должен раздаться шипение – так выходит воздух, накопившийся внутри радиатора.
Когда вместо воздуха из клапана начнет вытекать вода, его нужно закрутить по часовой стрелке. После этого вытрите остатки воды полотенцем.
Что нужно сделать с батареями перед началом отопительного сезона / Фото Unsplash
В каком порядке прокачивать батареи?
Если в доме нужно выпустить воздух из нескольких радиаторов, рекомендуется начинать с батареи, расположенной дальше всего от котла. После завершения процедуры снова включите отопление и проверьте, как прогреваются радиаторы.
Примерно через 10 минут после повторного включения отопления проверьте температуру батарей. Они должны прогреваться равномерно, без холодных участков в верхней части. Если радиатор по-прежнему остается холодным или нагревается неравномерно, причина может заключаться не только в воздухе. В таком случае стоит обратиться к специалисту, который проверит систему отопления и определит источник проблемы.