Этот этап нельзя пропускать осенью: что нужно сделать с виноградом, чтобы получить богатый урожай

Осенний уход за виноградом помогает кустам пережить зиму и подготовиться к новому сезону. После завершения плодоношения растение необходимо обрезать, осмотреть на наличие болезней, при необходимости провести обработку, обеспечить достаточное количество влаги и защитить от морозов.

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Что нужно сделать с виноградом осенью?

Перед наступлением холодов садоводам следует:

обрезать лозу и сформировать плодовые звенья;

удалить слабые, поврежденные и лишние побеги;

провести профилактическую обработку от болезней и вредителей;

провести увлажняющий полив, если почва сухая;

укрыть молодые и морозочувствительные сорта.

Что нужно сделать с виноградом осенью / Фото Unsplash

Как правильно обрезать виноград?

Основную обрезку проводят после завершения листопада, когда растение переходит в состояние покоя. При этом не стоит ждать сильных морозов, ведь на холоде древесина становится ломкой. Во время обрезки оставляют сильные, хорошо созревшие однолетние побеги, которые в следующем году дадут новый прирост и урожай.

Слабые, больные и незрелые части удаляют. Важно понимать основные части куста:

рукав – многолетняя основа;

плодовая стрелка – более длинная лоза с глазками для будущего урожая;

замещающий сучок – короткая обрезанная лоза для формирования нового плодового звенья.

Нужно ли обрабатывать виноград?

После обрезки кусты следует осмотреть на наличие признаков болезней и, при необходимости, провести профилактическую обработку разрешенными средствами. Опавшие листья, ягоды и больные растительные остатки лучше убрать с виноградника. Если осень была сухой, до промерзания почвы проводят увлажняющий полив.

Молодые кусты и сорта с низкой морозостойкостью перед зимой дополнительно укрывают. Правильная обрезка, очистка виноградника, достаточная влажность почвы и своевременное укрытие помогут растению благополучно пережить холодный сезон.