Последний шанс в этом сезоне: что посадить на огороде перед наступлением холодов
Вопреки распространенному мнению, сентябрь не означает окончания сезона на огороде. Наоборот, для многих культур именно начало осени может стать идеальным временем для посева. Пока почва еще сохраняет летнее тепло, а изнурительная жара постепенно отступает, на грядках можно вырастить новый урожай до наступления устойчивых морозов.
Эксперты Epic Gardening в своем видео назвали культуры, которые хорошо подходят для осеннего выращивания и могут дать урожай уже в ближайшие недели.
Почему не стоит ждать настоящей осени?
Главная ошибка огородников – откладывать посев до того момента, когда на улице уже стало по-настоящему холодно. Осенью световой день быстро сокращается, поэтому растения развиваются медленнее.
Эксперт Epic Gardening Жак подчеркивает, что часть культур для осеннего урожая желательно начинать выращивать еще в конце лета.
Если вы подождете до осени, продолжительность светового дня сократится, и ваши растения просто не успеют созреть настолько, чтобы дать настоящий урожай до наступления настоящей зимы,
– пояснил он.
Именно поэтому в сентябре стоит выбирать культуры, которые быстро растут и хорошо переносят более прохладные условия.
Эксперты советуют посадить брокколи на огороде / Фото Unsplash
Что посадить уже сейчас?
Одним из вариантов для осеннего огорода эксперты называют кайлан, или китайскую брокколи. Эта культура хорошо переносит перепады температуры и может продолжать расти даже тогда, когда лето еще не спешит окончательно уходить.
Для традиционной брокколи также важно правильно подобрать сорт. Среди вариантов для переходного сезона эксперты назвали:
- Bell Star – хорошо переносит более теплые условия,
- Burgundy – способен адаптироваться к переменчивой погоде.
Для осеннего выращивания можно попробовать и цветную капусту. Эксперт рекомендует сорт Twister, особенностью которого является листва, естественным образом прикрывающая кочан растения. Это помогает защитить нежную часть цветной капусты от чрезмерного солнечного излучения.
Впрочем, огородникам стоит помнить: сроки посадки нужно корректировать в зависимости от региона. Там, где первые заморозки наступают раньше, лучше использовать уже готовую рассаду, а не начинать выращивание с семян.