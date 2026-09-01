Вешалки для одежды уходят в прошлое: во всем мире массово используют альтернативу

Открытые вешалки с куртками и пальто постепенно уступают место скрытым системам хранения. Такие конструкции помогают поддерживать порядок в прихожей и одновременно экономят пространство.

Как пишет издание "Kobieta", дизайнеры делают ставку на минималистичные системы хранения, которые позволяют спрятать верхнюю одежду за фасадом.

Что поставить в прихожей вместо обычной вешалки?

Открытые вешалки могут быстро создавать ощущение беспорядка, особенно если на них одновременно находятся пальто, куртки, шарфы, сумки и другие аксессуары. Одним из современных решений стали настенные системы хранения с закрытым фасадом. В них можно разместить верхнюю одежду, но после закрытия дверец вещи исчезают из поля зрения.

Классическая вешалка уходит в прошлое. Новый тренд в оформлении прихожей,

– отмечают эксперты.

Такие конструкции особенно удобны для небольших квартир. Они занимают минимум площади и позволяют использовать стену как полноценное место для хранения.



Что поставить в прихожей вместо обычной вешалки / Фото loftroom_ua

Какой шкаф стал трендом 2026 года?

Среди актуальных моделей выделяют складные настенные шкафы с выдвижной штангой, спрятанной за фасадом. Внутри такой системы можно разместить несколько вешалок с верхней одеждой, а также шарфы, сумки и другие аксессуары.

Внешний вид фасада можно подобрать в соответствии со стилем интерьера. Для этого используют натуральное или светлое дерево, ротанг, лакированные поверхности или обычную покраску в цвет стен.

Почему скрытый шкаф удобен для небольшой прихожей?

Главное преимущество такой системы – сочетание вместительности и минималистичного вида. Одежду не нужно оставлять на открытых крючках, поэтому пространство у входа выглядит аккуратнее.

Кроме того, настенная конструкция не занимает место на полу, что особенно важно для компактных прихожих. Некоторые модели оснащены не только выдвижной или раздвижной штангой, но и дополнительными полками и крючками для аксессуаров.

Таким образом, в одном компактном модуле можно организовать место для пальто, курток, сумок, шарфов и других вещей. Скрытые системы хранения также хорошо вписываются в минималистичные интерьеры.