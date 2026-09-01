Як пише видання Kobieta, дизайнери роблять ставку на мінімалістичні системи зберігання, які дають змогу заховати верхній одяг за фасадом.

Що поставити у передпокої замість звичайної вішалки?

Відкриті вішалки можуть швидко створювати відчуття безладу, особливо якщо на них одночасно знаходяться пальта, куртки, шарфи, сумки та інші аксесуари. Одним із сучасних рішень стали настінні системи зберігання із закритим фасадом. У них можна розмістити верхній одяг, але після закриття дверцят речі зникають із поля зору.

Класична вішалка відходить у минуле. Новий тренд в оформленні передпокою,

– зазначають експерти.

Такі конструкції особливо зручні для невеликих квартир. Вони займають мінімум площі та дозволяють використовувати стіну як повноцінне місце для зберігання.

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Що поставити у передпокої замість звичайної вішалки / Фото loftroom_ua

Яка шафа стала трендом 2026 року?

Серед актуальних моделей виділяють складані настінні шафи з висувною штангою, захованою за фасадом. Усередині такої системи можна розмістити кілька вішалок із верхнім одягом, а також шарфи, сумки та інші аксесуари.

Зовнішній вигляд фасаду можна підібрати відповідно до стилю інтер'єру. Для цього використовують натуральне або світле дерево, ротанг, лаковані поверхні чи звичайне фарбування в колір стін.

Чому прихована шафа зручна для маленького передпокою?

Головна перевага такої системи – поєднання місткості та мінімалістичного вигляду. Одяг не потрібно залишати на відкритих гачках, через що простір біля входу виглядає охайніше.

Крім того, настінна конструкція не займає підлогу, що особливо важливо для компактних передпокоїв. Деякі моделі мають не лише висувну або розсувну штангу, а й додаткові полиці та гачки для аксесуарів.

Таким чином, в одному компактному модулі можна організувати місце для пальт, курток, сумок, шарфів та інших речей. Приховані системи зберігання також добре вписуються в мінімалістичні інтер'єри.