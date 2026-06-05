Интерьеры больше не будут скучными: какой стиль вытесняет минимализм

Последние годы минимализм прочно удерживал позиции главного тренда в дизайне интерьера. Однако все больше людей начали чувствовать, что слишком "чистые" и стерильные пространства иногда не хватает индивидуальности и тепла. В ответ на это появилось новое направление.

Как пишет Love Deco.ro, говорится о мидимализм, который предлагает золотую середину между сдержанностью и выразительностью.

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Что такое мидимализм?

Мидимализм – это современная дизайнерская концепция, которая сочетает принципы минимализма и максимализма. Сам термин образован от сочетания двух стилей и описывает баланс между простотой и декоративностью.

Этот подход стал ответом на усталость от чрезмерно "идеальных" интерьеров, в которых часто не хватает характера. Мидимализм не отказывается от порядка и чистых линий, но добавляет больше эмоциональности и индивидуальных акцентов.

В чем разница с минимализмом?

Классический минимализм строится на принципе "меньше – значит лучше". А вот мидимализм сохраняет пространство и логику оформления, но позволяет больше свободы в выборе деталей. В таких интерьерах появляются цветовые акценты, декоративные предметы, выразительные текстуры и легкие узоры.

Важно, что все это используется дозировано, чтобы не нарушить ощущение гармонии. Главная идея мидимализма – "меньше, но содержательнее". Каждый элемент в пространстве имеет свою функцию или эстетическую ценность.



Что такое мидимализм / Фото Pinterest

Как выглядит интерьер в стиле мидимализм?

Основой мидимализма обычно является нейтральная палитра:

белые,

бежевые,

серые или теплые природные оттенки.

На этом спокойном фоне появляются более выразительные детали – мебель необычных форм, акцентные предметы декора или текстиль. Немаловажную роль играют и материалы. Дизайнеры активно используют натуральное дерево, камень, стекло и текстурированные ткани, которые добавляют глубины интерьеру без визуальной перегрузки.

Узоры также присутствуют, но они остаются сдержанными и продуманными. Это позволяет сделать пространство более "живым", не теряя при этом ощущение порядка.

Почему мидимализм набирает популярность?

Эксперты отмечают, что мидимализм стал своеобразной реакцией на цифровую усталость и однообразие интерьеров из соцсетей. Люди хотят жить в пространствах, которые выглядят современно, но одновременно отражают их индивидуальность и создают ощущение уюта. Именно поэтому новый тренд быстро набирает популярность среди дизайнеров и владельцев жилья, которые ищут баланс между эстетикой и комфортом.