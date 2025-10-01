Со временем некоторые цвета теряют актуальность. И окрашенные в них дома становятся устаревшими на вид. Поэтому эксперты советуют выбирать оттенки, способные выдержать испытание временем.

Эксперты рассказали, какие цвета сегодня мгновенно выдают "устаревший" интерьер, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Какие цвета старят интерьер?

Красный цвет "пожарной машины"

Если комната окрашена в такой насыщенный красный, сразу видно, что ремонт делали минимум 30 лет назад.

Очень насыщенные красные – особенно с синим подтоном – имели популярность в конце 90-х и в начале 2000-х. Это резкий цвет, который не подходит современным интерьерам с мягкими, уравновешенными, природными палитрами.

Вместо этого дизайнеры советуют оттенки глубокого бордо или темного вина. Они добавляют тепла и драматизма, но не перегружают пространство.

Дизайнеры советуют выбирать бордовый цвет для интерьера / Фото Ann VanderWiel Wilde

Желтовато-бежевый

Беж снова возвращается в тренды, но важно правильно подобрать оттенок. Желтый подтон лучше избегать: такой цвет еще с 2000-х известен как "строительный беж", потому что им массово красили жилье от застройщиков.

Лучше выбрать теплый "гридж" (смесь серого и бежевого) или тауп с нейтральным подтоном. Они выглядят современнее, особенно с естественными текстурами и многоуровневым освещением.

Ярко-белый

Несколько лет назад на пике минимализма ярко-белый считался модным выбором. Но сейчас он воспринимается холодным и клиническим.

В качестве теплой альтернативы эксперты рекомедуют White Dove от Benjamin Moore. Это белый с мягким теплым оттенком, который подходит к любой палитре.

Черный

Черный мгновенно может выдать возраст интерьера. Все зависит от количества и стиля дома: иногда черный гармоничный, но часто им просто пытаются "осовременить" жилье дешевым способом.

В сочетании с ярко-белым эффект еще хуже. Более современная альтернатива – насыщенные теплые коричневые оттенки. После того как Pantone объявил Mocha Mousse цветом года 2025, коричневый стал "новым черным".

Салатовый

Когда серый признали устаревшим, многие перешли на его "родственника" – серо-зеленый, или салатовый. Этот цвет имел огромную популярность в 2010-х, особенно в фермерских и переходных стилях. Но теперь выглядит слишком банально и предсказуемо, особенно в оттенках с желтизной.

Лучшие альтернативы: оливковый с "мутным" оттенком или эвкалиптовый зеленый. Они сохраняют естественность, но одновременно выглядят насыщенно и современно.

Какие цвета лучше не использовать на кухне?

Издание The Spruce назвало цвета кухонь, которые вышли из моды:

Мятный зеленый – когда-то был популярен, но теперь выглядит устаревшим. Его лучше оставить для ретро-стиля, а не современных кухонь.

Медовый дуб – хит 80–90-х. Теперь делает интерьер старым и тяжелым. Лучше выбрать клен, орех или светлый ясень.

Вишневое дерево – темно-красные шкафчики с гранитом были модными в 90-х, теперь кажутся слишком формальными и мрачными.

Горчично-желтый – теплые желтые оттенки в стиле "тосканских кухонь" из 2000-х выглядят старомодно. Лучше добавлять желтый только как акцент.

Деревенский красный – слишком яркий для современных кухонь. Вместо него дизайнеры советуют более глубокие оттенки – сливу, карри, абрикос или темный шоколад.

Ярко-белый – хотя белый часто делает пространство светлее, чисто-белый оттенок может выглядеть холодно. Современный выбор – теплые тона: молочно-белый, светло-серый или "гриж".

Какой цвет выбрать для фасада дома?

Фасад – это "лицо" дома. Правильно подобранный цвет делает его современным, опрятным и уютным. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание на такие оттенки: