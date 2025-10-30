Риз Уизерспун создала изысканный декор к Хэллоуину: повторить за актрисой не сложно

Осенние украшения к Хэллоуину делают дом уютным, праздничным и одновременно добавляют нотку таинственности и веселья. Прошлогодняя идея Риз Уизерспун остается актуальной и в этом году.

Букет из белой тыквы от Риз Уизерспун – самый элегантный и необычный способ украсить дом на Хэллоуин, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Какую идею к Хэллоуину подсказала Риз Уизерспун?

Белая тыква, наполнена осенними цветами, доказывает, что праздничный декор может быть одновременно изысканным, праздничным и совершенно неожиданным.

Какой хэллоуинский декор создала Уизерспун: смотрите видео

Чтобы повторить декор актрисы, сначала надо подготовить тыкву. Вырежьте круг вокруг плодоножки, вычистите семена и мякоть. Важно хорошо высушить внутреннюю часть.

Далее сделайте из проволочной сетки шар, который помещается в отверстие тыквы, оставив отверстия для стеблей. Добавьте листья для объема, вставляя стебли в сетку.

Выберите цветы осенних оттенков (оранжевый, красный, желтый, розовый) или белые для элегантности. Вставляйте стебли разной высоты.

Налейте несколько сантиметров воды с удобрением на дно тыквы, обновляйте воду каждые несколько дней.

Таким образом можно получить простой, но эффектный букет, который передает атмосферу осени и добавляет цвета и текстуры дому.

Better Homes and gardens предупреждает, куда не стоит ставить тыквы:

возле дома – тыквы при гниении привлекают насекомых, крыс и мышей, которые могут проникнуть в дом;

прямо на дерево или бетон – выделяемая влага,, провоцирует плесень и пятна. Лучше подложить солому или подставки, чтобы воздух циркулировал.

плотно друг к другу – тесное размещение тыкв ускоряет гниение. Оставляйте несколько сантиметров между ними.

Также рекомендуется не вырезать тыквы слишком рано. После резьбы они быстро портятся. Вырезать лучше за несколько дней до Хэллоуина или использовать декоративные/крашеные тыквы.

Какие идеи к Хэллоуину предложила Блейк Лайвли?

Идеи Блейк Лайвли к Хэллоуину остаются актуальными годами. Актриса превратила обычные тыквы в яркий и веселый декор. Она соединила цветочные композиции с пастельными тыквами-единорогами. Особый акцент – белая тыква с суккулентами внутри. Ее можно сделать без вырезания: нанести клей-спрей на сухую тыкву, прикрепить мох, суккуленты и сухоцветы. Еще одна идея – тыква-ведерко для напитков.