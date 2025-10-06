26-летняя Даниэль превратила школьный автобус в мобильную квартиру-студию. Девушка говорит, что потратила на этот проект три года, чтобы не платить арендную плату.

Даниэль опубликовала в TikTok слайд-шоу, в котором задокументировала свой трехлетний путь по превращению автобуса в жилое пространство. Видео, опубликовано 24 сентября, уже собрало 24 миллиона просмотров, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как автобус превратился в дом мечты?

Это было самое трудное, что я когда-либо делала, но оно того стоило – теперь я живу с комфортом и без аренды, где угодно,

– так подписала видео девушка.

Идея сделать из автобуса квартиру-студию зародилась у Даниэль из-за финансовых трудностей и желания независимости.

Я не платила аренду, потому что после колледжа жила с мамой. Она платит аренду и тяжело работает, а я вижу, как сложно сейчас на рынке жилья. Поэтому я поняла: если придется платить за аренду, я не смогу жить так, как хочу,

– объяснила пользовательница TikTok в комментарии изданию.

В сентябре 2021 года Даниэль купила старый школьный автобус на Facebook Marketplace за 5 500 долларов. Он имел длину около 4,6 метра и ширину 2,3 метра (примерно 10 квадратных метров жилой площади).

Она хотела, чтобы автобус был как маленькая квартира: с водой, туалетом, душем и кроватью. 80 – 90% всех работ девушка выполнила самостоятельно. Лишь иногда обращалась к мастеру для помощи с электричеством и сантехникой.

"Я сделала почти все сама – деревянные работы, демонтаж, обустройство. Было сложно, но я справилась", – рассказала она.

В переделанном автобусе теперь есть двуспальная кровать, раскладной диван, туалет и душ. Здесь может поместиться 4 – 5 человек. Общая стоимость проекта составила 25 – 35 тысяч долларов.

Несмотря на комфорт, есть и сложности: приходится самой искать воду и утилизировать отходы. Но девушка считает это преимуществом: "Мне нравится жить более экономно и экологично. Это мой способ уменьшить потребление". Она говорит, что чувствует себя безопасно, обычно ночуя на парковках возле Walmart или в местах, где останавливаются водители грузовиков и владельцы кемперов.

Как автобус превратился в жилье / Скриншот

Пользователи в сети выразили восхищение проектом девушки:

Это просто невероятно! Ты живешь мечтой!

Вот это будущее. Если бы мы не купили дом до того, как цены взлетели, я тоже сделал бы так.

Очень впечатляет!

Ты просто невероятная!

Хорошо, мисс архитекторка, инженерка, электрику, сантехник и дизайнерка – ты сделала это!

