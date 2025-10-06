26-річна Даніель перетворила шкільний автобус на мобільну квартиру-студію. Дівчина каже, що витратила на цей проєкт три роки, аби не платити орендну плату.

Даніель опублікувала у TikTok слайд-шоу, у якому задокументувала свій трирічний шлях з перетворення автобуса на житловий простір. Відео, опубліковане 24 вересня, вже зібрало 24 мільйони переглядів, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як автобус перетворився на дім мрії?

Це було найважче, що я коли-небудь робила, але воно того варте – тепер я живу з комфортом і без оренди, де завгодно,

– так підписала відео дівчина.

Ідея зробити з автобуса квартиру-студію зародилася в Даніель через фінансові труднощі та бажання незалежності.

Я не платила оренду, бо після коледжу жила з мамою. Вона платить оренду й тяжко працює, а я бачу, як складно зараз на ринку житла. Тож я зрозуміла: якщо доведеться платити за оренду, я не зможу жити так, як хочу,

– пояснила користувачка TikTok у коментарі виданню.

У вересні 2021 року Даніель купила старий шкільний автобус на Facebook Marketplace за 5 500 доларів. Він мав довжину близько 4,6 метра і ширину 2,3 метра (приблизно 10 квадратних метрів житлової площі).

Вона хотіла, щоб автобус був як маленька квартира: з водою, туалетом, душем і ліжком. 80 – 90% усіх робіт дівчина виконала самостійно. Лише іноді зверталася до майстра для допомоги з електрикою та сантехнікою.

"Я зробила майже все сама – дерев'яні роботи, демонтаж, облаштування. Було складно, але я впоралася", – розповіла вона.

У переробленому автобусі тепер є двоспальне ліжко, розкладний диван, туалет і душ. Тут може поміститися 4 – 5 людей. Загальна вартість проєкту склала 25 – 35 тисяч доларів.

Попри комфорт, є й складнощі: доводиться самій шукати воду й утилізувати відходи. Та дівчина вважає це перевагою: "Мені подобається жити більш ощадливо та екологічно. Це мій спосіб зменшити споживання". Вона каже, що почувається безпечно, зазвичай ночуючи на парковках біля Walmart або в місцях, де зупиняються водії вантажівок і власники кемперів.

Як автобус перетворився на житло / Скриншот

Користувачі у мережі висловили захоплення проєктом дівчини:

Це просто неймовірно! Ти живеш мрією!

Оце майбутнє. Якби ми не купили дім до того, як ціни злетіли, я теж зробив би так.

Дуже вражає!

Ти просто неймовірна!

Добре, міс архітекторко, інженерко, електрику, сантехнічко й дизайнерко – ти зробила це!

Що відомо про подружжя, яке перетворило сарай на простір для життя?

У 2005 році подружжя телеведучого та акторки купило садибу в Мічигані. Головний будинок відремонтували, а старий сарай залишався недоторканим. У 2025 році Картера Остерхаус і Емі Смарт перетворили сарай на житловий простір. Вони встановили скляні двері для природного світла та поділили будівлю на дві частини: вітальню з каміном і гостьовий дім із головною спальнею та кімнатою з двома ліжками. Ремонт тривав 10 місяців, і пара залишилася задоволеною результатом.