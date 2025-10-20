Выбор дивана одно из самых сложных решений во время оформления гостиной. Светлые оттенки традиционно считаются такими, что визуально увеличивают комнату. Но мода на цвета меняется, и это стоит учитывать, прежде чем делать крупные покупки.

В 2010-х серый переживал настоящий расцвет – его использовали везде: в кухнях, гостиных, спальнях и ванных. Особенно популярными были холодные сероватые оттенки. Но сейчас они устарели, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Почему холодно-серый диван – не лучший вариант?

Дизайнеры все чаще отказываются от холодных оттенков в пользу более теплых. Если вы ищете нейтральный цвет, который дольше будет оставаться в моде, обратите внимание на земляные тона – коричневый, медный или оливковый. Сам серый цвет не вышел полностью из обихода, но более теплые вариации (сине-серый, графитовый) выглядят намного современнее. Проблема холодно-серого заключается в том, что он создает слишком сдержанную, "пустую" атмосферу.

Такой диван сложно сочетать с другими цветами – он не гармонирует с естественными, теплыми оттенками, которые сейчас в тренде. А поскольку диван обычно является центром комнаты, есть риск сделать пространство холодным и безжизненным.

К тому же на серых поверхностях хорошо видно пыль, волосы и пятна.

От холодно-серого дивана лучше отказаться / Фото Shutterstock

Как сделать серый диван "живым"?

Серый диван еще может казаться стильным, если дополнить его правильными цветами и текстурами.

Рекомендуется сбалансировать интерьер цветными акцентами. Добавьте декоративные подушки, ковер или стену в оттенках темно-синего, шалфейного зеленого или белого. Также помогут теплые песочные или терракотовые детали, которые смягчат общий вид.

Как пишет Southern Living, из моды также выходят диваны цвета изумруда, королевского синего, аметиста и шалфея.

Какие цвета старят интерьер?

Со временем некоторые оттенки становятся устаревшими. Среди них: