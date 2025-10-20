Что стоит учесть, прежде чем покупать диван холодно-серого оттенка для гостиной
- В 2010-х холодные сероватые оттенки были популярными, но сейчас они считаются устаревшими.
- Дизайнеры рекомендуют выбирать вместо этого более теплые цвета, такие как коричневый или оливковый.
Выбор дивана одно из самых сложных решений во время оформления гостиной. Светлые оттенки традиционно считаются такими, что визуально увеличивают комнату. Но мода на цвета меняется, и это стоит учитывать, прежде чем делать крупные покупки.
В 2010-х серый переживал настоящий расцвет – его использовали везде: в кухнях, гостиных, спальнях и ванных. Особенно популярными были холодные сероватые оттенки. Но сейчас они устарели, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Почему холодно-серый диван – не лучший вариант?
Дизайнеры все чаще отказываются от холодных оттенков в пользу более теплых. Если вы ищете нейтральный цвет, который дольше будет оставаться в моде, обратите внимание на земляные тона – коричневый, медный или оливковый. Сам серый цвет не вышел полностью из обихода, но более теплые вариации (сине-серый, графитовый) выглядят намного современнее. Проблема холодно-серого заключается в том, что он создает слишком сдержанную, "пустую" атмосферу.
Такой диван сложно сочетать с другими цветами – он не гармонирует с естественными, теплыми оттенками, которые сейчас в тренде. А поскольку диван обычно является центром комнаты, есть риск сделать пространство холодным и безжизненным.
К тому же на серых поверхностях хорошо видно пыль, волосы и пятна.
От холодно-серого дивана лучше отказаться / Фото Shutterstock
Как сделать серый диван "живым"?
Серый диван еще может казаться стильным, если дополнить его правильными цветами и текстурами.
Рекомендуется сбалансировать интерьер цветными акцентами. Добавьте декоративные подушки, ковер или стену в оттенках темно-синего, шалфейного зеленого или белого. Также помогут теплые песочные или терракотовые детали, которые смягчат общий вид.
Как пишет Southern Living, из моды также выходят диваны цвета изумруда, королевского синего, аметиста и шалфея.
Какие цвета старят интерьер?
Со временем некоторые оттенки становятся устаревшими. Среди них:
- Красный "пожарной машины";
- Желтовато-бежевый;
- Ярко-белый;
- Черный
- Салатовый.