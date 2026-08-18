Это уже антитренд: европейцы выбирают для дома цвета, которых украинцы до сих пор избегают

Холодный серый и стерильно-бежевый интерьер постепенно теряют позиции. В 2026 году дизайнеры все чаще обращаются к теплым, глубоким и даже неожиданно смелым оттенкам – от шоколадного и терракотового до оливкового и приглушенного розового.

Как пишет Better Homes & Gardens, в 2026 году дизайнеры все чаще говорят об отказе от холодных нейтральных цветов.

Какие цвета находятся на пике популярности в Европе?

В частности, британские дизайнеры в исследовании FCI London назвали шоколадный и эспрессо-коричневый главными претендентами на роль нового нейтрального цвета 2026 года. Далее в списке:

теракотовый,

ржавый,

теплый бежевый,

бордовый.

Один из главных "антитрендов" – холодный стальной серый, который долгое время был фаворитом современных интерьеров. Дизайнеры не утверждают, что серый полностью исчезнет. Однако его холодные оттенки уступают место более теплым цветам:

греж,

кремовый,

цвету шпаклевки,

коричневому и зеленоватым нейтральным оттенкам.



Какие цвета на пике популярности в Европе / Фото Pinterest

Причина проста: современный интерьер должен не только красиво смотреться на фотографиях, но и создавать ощущение тепла и уюта.

Интересно, что дизайнеры не призывают полностью отказываться от нейтральных цветов. Наоборот – они становятся теплее и сложнее. Вместо холодного белого или однотонного бежевого популярными становятся кремовый, песочный, taupe, карамельный и бежевый с розовым или зеленым оттенком.

То есть тренд меняется не от "нейтрального" к "яркому", а от стерильного к более живому и насыщенному.

Как вписать новые цвета в интерьер?

Если у вас уже серые или бежевые стены, это вовсе не означает, что ремонт нужно начинать заново. Новые цвета можно добавлять постепенно: через кресло, шторы, ковер, подушки, картину, светильник или даже одну акцентную стену.

А вот если ремонт только планируется, дизайнеры советуют не бояться более сложных оттенков. Натуральное дерево, камень и теплое освещение помогут сделать даже довольно насыщенный цвет уютным.