Як пише Better Homes & Gardens, у 2026 році дизайнери дедалі частіше говорять про відхід від холодних нейтральних кольорів.

Які кольори на піку популярності в Європі?

Зокрема, британські дизайнери у дослідженні FCI London назвали шоколадний та еспресо-коричневий головними претендентами на роль нового нейтрального кольору 2026 року. Далі у списку:

теракотовий,

іржавий,

теплий бежевий.

бордовий.

Один із головних "антитрендів" – холодний сталевий сірий, який довгий час був фаворитом сучасних інтер'єрів. Дизайнери не стверджують, що сірий повністю зникне. Проте його холодні відтінки поступаються місцем теплішим кольорам:

greige,

кремовому,

кольору шпаклівки,

коричневому та зеленуватим нейтралям.



Які кольори на піку популярності в Європі / Фото Pinterest

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Причина проста: сучасний інтер'єр має не лише красиво виглядати на фотографіях, а й створювати відчуття тепла та затишку.

Цікаво, що дизайнери не закликають повністю відмовлятися від нейтральних кольорів. Навпаки – вони стають теплішими та складнішими. Замість холодного білого чи однотонного бежевого популярними стають кремовий, пісочний, taupe, карамельний та бежевий із рожевим або зеленим підтоном.

Тобто тренд змінюється не від "нейтрального" до "яскравого", а від стерильного до більш живого та насиченого.

Як вписати нові кольори в інтер'єр?

Якщо у вас уже сірі або бежеві стіни, це зовсім не означає, що ремонт потрібно починати заново. Нові кольори можна додати поступово: через крісло, штори, килим, подушки, картину, світильник або навіть одну акцентну стіну.

А ось якщо ремонт тільки планується, дизайнери радять не боятися складніших відтінків. Натуральне дерево, камінь і тепле освітлення допоможуть зробити навіть досить насичений колір затишним.