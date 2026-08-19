Есть в каждом доме: какие раковины дизайнеры назвали устаревшими

Раковины, которые еще недавно считались одним из главных атрибутов современной ванной комнаты, постепенно теряют популярность. В 2026 году дизайнеры делают ставку на более практичные и минималистичные решения –, в частности, возвращаются встроенные раковины.

Как отмечают эксперты Gazeta.pl, в 2026 году дизайнеры замечают смену подхода: красота уступает место практичности, а некоторые популярные ранее решения постепенно теряют актуальность.

Какие раковины больше не в моде?

Речь идет о накладных раковинах, устанавливаемых непосредственно на столешницу. Еще несколько лет назад они были почти символом современной ванной:

необычная форма,

эффектный вид,

возможность сделать раковину отдельным декоративным элементом.

Однако сегодня дизайнеры все чаще обращают внимание на их недостатки.

Хотя раковины на столешнице когда-то были модным элементом дизайна, сегодня многие из нас считают их непрактичными и чрезмерно декоративными,

– пояснила дизайнер интерьеров Сара Троп.

Одна из главных претензий – уход. Вокруг раковины и под ее краями может скапливаться вода, пыль и остатки средств гигиены, поэтому поверхность приходится чаще очищать. Кроме того, массивная конструкция может визуально перегружать небольшую ванную комнату.

Что придет им на смену?

Вместо эффектных накладных моделей дизайнеры прогнозируют возвращение встроенных раковин. Их устанавливают непосредственно в столешницу, благодаря чему поверхность выглядит целостной и аккуратной.



Дизайнеры отдают предпочтение встроенным раковинам / Фото Unsplash

Такой вариант особенно хорошо вписывается в современную тенденцию к минимализму, натуральным материалам и спокойным интерьерам. Есть и практическое преимущество: гладкую столешницу вокруг встроенной раковины легче протирать, а лишние стыки и выступы не скапливают столько грязи.

Встроенная раковина хорошо сочетается с тенденцией к теплым оттенкам сантехники и фурнитуры. Вместо холодного хрома дизайнеры чаще используют:

латунь,

бронзу,

медные и золотистые оттенки.

В сочетании с деревом, камнем, бежевой или кремовой плиткой такая ванная комната выглядит спокойнее и дороже – без излишней декоративности. Таким образом, тренд 2026 года можно описать довольно просто: меньше демонстративного дизайна – больше комфорта и функциональности.