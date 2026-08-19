Як зазначають експерти Gazeta.pl, у 2026 році дизайнери помічають зміну підходу: краса поступається місцем практичності, а деякі популярні раніше рішення поступово втрачають актуальність.

Які раковини більше не в фаворі?

Мовиться про накладні раковини, встановлені безпосередньо на стільницю. Ще кілька років тому вони були майже символом сучасної ванної:

незвичайна форма,

ефектний вигляд,

можливість зробити раковину окремим декоративним елементом.

Однак сьогодні дизайнери дедалі частіше звертають увагу на їхні недоліки.

Хоча стільничні раковини колись були модним елементом дизайну, сьогодні багато хто з нас вважає їх непрактичними та надмірно декоративними,

– пояснила дизайнерка інтер'єрів Сара Троп.

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Одна з головних претензій – догляд. Навколо раковини та під її краями може накопичуватися вода, пил і залишки засобів для гігієни, через що поверхню доводиться частіше очищати. Крім того, масивна конструкція може візуально перевантажувати невелику ванну кімнату.

Що прийде їм на заміну?

Замість ефектних накладних моделей дизайнери прогнозують повернення вбудованих раковин. Їх встановлюють безпосередньо в стільницю, завдяки чому поверхня виглядає цілісною та акуратною.



Дизайнери віддають перевагу вбудованим раковинам / Фото Unsplash

Такий варіант особливо добре вписується в сучасну тенденцію до мінімалізму, натуральних матеріалів та спокійних інтер'єрів. Є й практична перевага: гладку стільницю навколо вбудованої раковини легше протирати, а зайві стики та виступи не накопичують стільки бруду.

Вбудована раковина добре поєднується з тенденцією до теплих відтінків сантехніки та фурнітури. Замість холодного хрому дизайнери частіше використовують:

латунь,

бронзу,

мідні та золотисті відтінки.

У поєднанні з деревом, каменем, бежевою або кремовою плиткою така ванна кімната виглядає спокійніше й дорожче – без надмірної декоративності. Таким чином, тренд 2026 року можна описати досить просто: менше демонстративного дизайну – більше комфорту та функціональності.