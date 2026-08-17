Забытый фаворит возвращается: какой цвет изменит интерьеры в 2026 году

После нескольких лет господства бежевого, серого и других нейтральных оттенков интерьеры становятся более смелыми. IKEA прогнозирует возвращение насыщенного зеленого –, и он может стать одним из главных цветов второй половины 2026 года.

Об этом пишет издание Wprost. По данным IKEA, зеленый цвет все чаще встречается в современных домах – и не только в виде комнатных растений. Этот цвет проникает на:

стены,

мебель,

шторы,

ковры,

текстиль и декоративные аксессуары.

По наблюдениям IKEA, такая тенденция связана не только с желанием добавить интерьеру яркости. Зеленый цвет ассоциируется с природой, свежестью и энергией, поэтому помогает создать пространство, которое кажется более живым и уютным

Как интегрировать зеленый цвет в интерьер?

Для тех, кто не готов к радикальным изменениям, зеленый цвет можно добавить небольшими акцентами. Например, поставить зеленое кресло, выбрать шторы или ковер этого оттенка, добавить яркую вазу или керамику. Еще более простой вариант – живые растения. Они естественно вписываются в тренд и позволяют добавить цвета без ремонта.

А если хочется более выразительного эффекта, дизайнеры советуют обратить внимание на сочетание зеленого с натуральным деревом. Теплая фактура древесины смягчает насыщенный цвет и одновременно усиливает естественную атмосферу интерьера.



Как интегрировать зеленый цвет в интерьер / Фото Unsplash

Таким образом, во второй половине 2026 года интерьеры могут стать менее сдержанными и более эмоциональными. После длительного периода нейтральных оттенков зеленый возвращает себе статус не просто цвета для акцентов, а полноценного инструмента для создания характера дома.

И хорошая новость для поклонников спокойного дизайна: не обязательно перекрашивать всю гостиную. Иногда достаточно одного зеленого кресла – или нескольких больших растений.