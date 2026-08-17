Про це пише видання Wprost. За даними IKEA, зелений дедалі активніше з'являється у сучасних оселях – не лише у вигляді кімнатних рослин. Цей колір перебирається на:

стіни,

меблі,

штори,

килими,

текстиль та декоративні аксесуари.

За спостереженнями IKEA, така тенденція пов'язана не лише з бажанням додати інтер'єру яскравості. Зелений асоціюється з природою, свіжістю та енергією, тому допомагає створити простір, який здається більш живим і затишним

Як інтегрувати зелений в інтер'єр?

Для тих, хто не готовий до радикальних змін, зелений можна додати невеликими акцентами. Наприклад, поставити зелене крісло, вибрати штори або килим цього відтінку, додати яскраву вазу чи кераміку. Ще простіший варіант – живі рослини. Вони природно вписуються у тренд і дозволяють додати кольору без ремонту.

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А якщо хочеться більш виразного ефекту, дизайнери радять звернути увагу на поєднання зеленого з натуральним деревом. Тепла фактура деревини пом'якшує насичений колір і водночас підсилює природну атмосферу інтер'єру.



Як інтегрувати зелений в інтер'єр / Фото Unsplash

Таким чином, у другій половині 2026 року інтер'єри можуть стати менш стриманими та більш емоційними. Після тривалого періоду нейтральних відтінків зелений повертає собі статус не просто кольору для акцентів, а повноцінного інструменту для створення характеру оселі.

І хороша новина для прихильників спокійного дизайну: не обов'язково перефарбовувати всю вітальню. Іноді достатньо одного зеленого крісла – або кількох великих рослин.