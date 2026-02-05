Это полная безвкусица: какие вещи не стоит размещать на кухне

Кухня - это место встреч с семьей и друзьями, где создаются теплые воспоминания за ужином. Однако даже в уютном пространстве неправильное размещение мебели или декоративных элементов может испортить комфорт и гармонию.

Дизайнеры интерьеров The Spruce рассказали, какие ошибки чаще всего встречаются и чего стоит избегать.

Какие ошибки чаще всего встречаются на кухне?

Слишком большой круглый стол

Круглый стол может создавать ощущение уюта, но если его диаметр превышает 1,8 метра, передать блюда или общаться со всеми гостями будет трудно. Меньший стол поможет сохранить комфорт и удобство для всех за столом.

Маловат коврик под стульями

Если коврик не покрывает все ножки стульев, он делает комнату меньше и сегментированной. Дизайнер Кристина Ким советует выбирать ковер, который обеспечивает достаточно места для передвижения стульев и выглядит пропорционально.

Неправильная форма стола

Форма стола должна соответствовать форме комнаты. Элли Мроз советует учитывать квадратную, овальную или прямоугольную форму, чтобы обеспечить пропорции и достаточно места для передвижения.



Слишком большой обеденный стол не создает ощущение уюта / Фото Pinterest

Однообразный обеденный гарнитур

Использование только одного комплекта мебели делает интерьер безликим. Комбинируйте старинные, винтажные и современные предметы, чтобы добавить комнате индивидуальности и сделать интерьер интересным.

Встроенные сиденья и скамейки

Банкетные сиденья или встроенные скамейки выглядят стильно, но не обеспечивают гибкости для размещения гостей.



Встроенные скамейки выглядят не актуально / Фото Pinterest

Эксперты Ideal Home отмечают, что важно избегать неудачных решений в кухонном дизайне, включая элементы, которые не уделяют внимание функциональности пространства. Среди частых ошибок встречаются:

непродуманные планировки,

избыточные шкафы,

неудачное зонирование и прочее, что может влиять на удобство.

Какие цвета лучше не использовать на кухне?